Kyrie Irving annonce qu’on ne va pas le revoir cette saison…

Alors que Jason Kidd espérait le retrouver dès décembre, le retour de Kyrie Irving sur les terrains s’est peu à peu éloigné… à mesure que les Mavericks glissaient au classement et s’engageaient vers une reconstruction.

Lors du All-Star Weekend, le meneur de 33 ans avait promis des nouvelles rapides au sujet de son retour, suite à sa rupture d’un ligament croisé du genou. Et finalement, il annonce faire une croix sur cette campagne 2025/26 !

« Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais c’est la bonne. Je suis reconnaissant envers l’organisation des Mavericks, mes coéquipiers et nos fans pour leur soutien continu tout au long du processus. J’ai hâte de revenir plus fort la saison prochaine. La conviction et la motivation qui m’animent ne font que grandir » assure-t-il.

Un forfait qui arrange les Mavericks…

« Et je tiens à adresser un grand merci à TOUS mes frères et sœurs qui se sont déchiré le ligament croisé antérieur ou qui se sont blessés en pratiquant ce qu’ils aiment faire chaque jour. MERCI pour l’inspiration. »

Kyrie Irving entend désormais se préparer pour être parfaitement rétabli pour le début de saison prochaine.

Du côté de Dallas, qui reste sur neuf défaites de suite, ce forfait ne sera pas vu d’un mauvais œil, alors que les Mavs peuvent espérer récupérer un nouveau très haut choix de Draft. Un an après l’arrivée de Cooper Flagg, récupérer Darryn Peterson, Cameron Boozer ou AJ Dybantsa serait idéal avant de retrouver le champion 2016…

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 ☆ CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 ☆ CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 ☆ CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 ☆ CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 ☆ BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 ☆ BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 ☆ BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * ☆ All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * ☆ BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * ☆ DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 ☆ DAL 50 36 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.