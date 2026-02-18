Kyrie Irving annonce qu’on ne va pas le revoir cette saison…

Alors que Jason Kidd espérait le retrouver dès décembre, le retour de Kyrie Irving sur les terrains s’est peu à peu éloigné… à mesure que les Mavericks glissaient au classement et s’engageaient vers une reconstruction.
Lors du All-Star Weekend, le meneur de 33 ans avait promis des nouvelles rapides au sujet de son retour, suite à sa rupture d’un ligament croisé du genou. Et finalement, il annonce faire une croix sur cette campagne 2025/26 !
« Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais c’est la bonne. Je suis reconnaissant envers l’organisation des Mavericks, mes coéquipiers et nos fans pour leur soutien continu tout au long du processus. J’ai hâte de revenir plus fort la saison prochaine. La conviction et la motivation qui m’animent ne font que grandir » assure-t-il.
Un forfait qui arrange les Mavericks…
« Et je tiens à adresser un grand merci à TOUS mes frères et sœurs qui se sont déchiré le ligament croisé antérieur ou qui se sont blessés en pratiquant ce qu’ils aiment faire chaque jour. MERCI pour l’inspiration. »
Kyrie Irving entend désormais se préparer pour être parfaitement rétabli pour le début de saison prochaine.
Du côté de Dallas, qui reste sur neuf défaites de suite, ce forfait ne sera pas vu d’un mauvais œil, alors que les Mavs peuvent espérer récupérer un nouveau très haut choix de Draft. Un an après l’arrivée de Cooper Flagg, récupérer Darryn Peterson, Cameron Boozer ou AJ Dybantsa serait idéal avant de retrouver le champion 2016…
|Kyrie Irving
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|CLE
|51
|31
|46.9
|39.9
|87.2
|0.9
|2.9
|3.7
|5.4
|2.2
|1.1
|3.1
|0.4
|18.5
|2012-13 ☆
|CLE
|59
|35
|45.2
|39.1
|85.5
|0.6
|3.1
|3.7
|5.9
|2.5
|1.5
|3.2
|0.4
|22.5
|2013-14 ☆
|CLE
|71
|35
|43.0
|35.8
|86.1
|0.7
|2.9
|3.6
|6.1
|2.3
|1.5
|2.7
|0.3
|20.8
|2014-15 ☆
|CLE
|75
|36
|46.8
|41.5
|86.3
|0.7
|2.4
|3.2
|5.2
|1.9
|1.5
|2.5
|0.3
|21.7
|2015-16
|CLE
|53
|32
|44.8
|32.2
|88.5
|0.8
|2.1
|3.0
|4.7
|2.0
|1.1
|2.3
|0.3
|19.6
|2016-17 ☆
|CLE
|72
|35
|47.3
|40.1
|90.5
|0.7
|2.5
|3.2
|5.8
|2.2
|1.2
|2.5
|0.3
|25.2
|2017-18 ☆
|BOS
|60
|32
|49.1
|40.8
|88.9
|0.6
|3.2
|3.8
|5.1
|2.0
|1.1
|2.3
|0.3
|24.4
|2018-19 ☆
|BOS
|67
|33
|48.7
|40.1
|87.3
|1.1
|3.9
|5.0
|6.9
|2.5
|1.5
|2.6
|0.5
|23.8
|2019-20
|BRK
|20
|33
|47.8
|39.4
|92.2
|1.1
|4.0
|5.2
|6.4
|2.6
|1.4
|2.6
|0.5
|27.4
|2020-21 ☆
|BRK
|54
|35
|50.6
|40.2
|92.2
|1.0
|3.8
|4.8
|6.0
|2.6
|1.4
|2.4
|0.7
|26.9
|2021-22
|BRK
|29
|38
|46.9
|41.8
|91.5
|0.6
|3.8
|4.4
|5.8
|2.8
|1.4
|2.5
|0.6
|27.4
|2022-23 * ☆
|All Teams
|60
|37
|49.4
|37.9
|90.5
|1.0
|4.1
|5.1
|5.5
|2.8
|1.1
|2.1
|0.8
|27.1
|2022-23 * ☆
|BRK
|40
|37
|48.6
|37.4
|88.3
|0.9
|4.2
|5.1
|5.3
|2.7
|1.0
|2.3
|0.8
|27.1
|2022-23 * ☆
|DAL
|20
|38
|51.0
|39.2
|94.7
|1.1
|4.0
|5.0
|6.0
|2.8
|1.2
|1.9
|0.6
|26.9
|2023-24
|DAL
|58
|35
|49.7
|41.1
|90.5
|0.8
|4.2
|5.0
|5.2
|1.9
|1.3
|1.8
|0.5
|25.6
|2024-25 ☆
|DAL
|50
|36
|47.3
|40.1
|91.6
|1.2
|3.6
|4.8
|4.6
|2.0
|1.3
|2.2
|0.5
|24.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.