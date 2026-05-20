Detroit cherche des créateurs pour soulager Cade Cunningham

En parallèle à la gestion des dossiers de ses « free agents », les Pistons vont retoucher leur effectif cet été dans l’espoir de se maintenir au sommet de l’Est. Et pourquoi pas s’aventurer encore plus loin en playoffs, après avoir échoué à une manche de la finale de conférence.

Trajan Langdon, le General Manager de la franchise, a déjà identifié un axe de progression possible. « Plus on a de porteurs de balle sur le terrain, mieux c’est. On voit que les équipes victorieuses ont beaucoup de joueurs qui en sont capables, que ce soit pour initier l’action en remontant la balle ou pour exécuter sur demi-terrain, en parvenant à pénétrer dans la raquette et à prendre des décisions », juge le dirigeant.

Finaliste de conférence à l’Ouest, le Thunder en est sans doute la meilleure illustration, avec un effectif bâti autour de joueurs polyvalents, sans véritable meneur de jeu au sens strict du terme, et qui s’appuie beaucoup sur le « drive and kick ». Les Pistons, eux, ont Cade Cunningham.

Joueur ayant perdu le plus de ballons sur ces playoffs (5.6 par match), le leader local est également celui qui affiche le plus haut « Usage Percentage » (31.5%) de ces phases finales, devant Jalen Brunson, Donovan Mitchell et LeBron James. Derrière Cade Cunningham à Detroit dans cette catégorie ? Paul Reed (26.6%), pourtant pivot remplaçant.

Le GM de l’équipe estime ainsi qu’en ajoutant d’autres porteurs de balle aux côtés du All-Star, en plus des nombreux shooteurs déjà présents (Duncan Robinson, Kevin Huerter…), l’attaque des Pistons gagnerait en diversité, et deviendrait plus « difficile à défendre ».

« On va donc se pencher sur certains de ces aspects. Et je pense que le simple fait d’écarter le jeu et de shooter aide. Je crois que tout le monde savait que c’était un point sur lequel on risquait d’avoir un peu de mal », poursuit le dirigeant, conscient que trouver ce profil de joueur, capable de casser les premières lignes, n’est pas simple.

« S’attaquer à ces problèmes pourrait aider. Mais ces profils sont difficiles à trouver, ils coûtent parfois cher, et les autres équipes n’ont pas toujours envie de s’en séparer », termine Trajan Langdon.