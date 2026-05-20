Jalen Duren et Tobias Harris restent au cœur du projet à Detroit

Maintenant que la saison des Pistons s’est achevée en demi-finale de conférence, sur une défaite au Game 7 contre les Cavaliers, il est déjà temps de se projeter sur l’intersaison à venir.

Une intersaison au cours de laquelle Trajan Langdon, le GM de Detroit, aura du pain sur la planche. Sa mission première sera de prolonger Jalen Duren au bon prix. Celui-ci est « free agent » protégé, donc libre de signer où il le souhaite, mais son équipe gardera quoi qu’il arrive la main sur le dossier.

« Nous avons hâte de nous réunir avec ses agents », explique son dirigeant, en conférence de presse. « Jalen a réussi une excellente saison et il est l’un des principaux artisans de notre première place à l’Est. »

Le problème, c’est que les négociations risquent d’être difficiles entre Jalen Duren et les Pistons. D’un côté, « JD » a livré une très bonne saison régulière (19.5 points, 10.5 rebonds), devenant All-Star pour la première fois, et finissant deuxième du vote pour le MIP 2026 tout en briguant une place dans une All-NBA Team.

Un prix difficile à fixer ?

D’un autre côté, le pivot de 22 ans s’est effondré en playoffs (10.2 points, 8.5 rebonds), peinant à conserver le même impact sur le jeu de Detroit face à des défenses plus resserrées, contre Orlando, puis face à Cleveland.

« Ça arrive parfois avec les jeunes joueurs de cette ligue », tempère néanmoins Trajan Langdon, toujours à fond derrière son intérieur, encore en phase d’apprentissage à l’issue de sa quatrième année en NBA.

Outre Jalen Duren, que l’on imagine mal quitter le Michigan, Tobias Harris sera l’autre dossier brûlant de l’intersaison des Pistons. Sauf qu’il y a moins de garanties de le voir rempiler, puisqu’il ne sera pas protégé.

À 34 ans, le vétéran reste un élément-clé de JB Bickerstaff et, à l’inverse de son jeune coéquipier, il a plutôt haussé son niveau de jeu entre la saison régulière (13.3 points, 5.1 rebonds) et les playoffs (18.1 points, 7.2 rebonds).

« Nous espérons pouvoir le faire revenir. C’est quelqu’un que nous voulons garder sous le maillot des Pistons », assure d’ores et déjà Trajan Langdon, semble-t-il désireux de retoucher l’effectif sans toucher à son noyau dur, composé de Cade Cunningham, Ausar Thompson, Tobias Harris et Jalen Duren.

Après leur meilleure saison depuis des années, les Pistons veulent miser sur la continuité. Reste à savoir à quel prix.