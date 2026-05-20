Matchs
NBA
Matchs
NBA

Jalen Duren et Tobias Harris restent au cœur du projet à Detroit

Publié le 20/05/2026 à 8:47 Twitter Facebook

NBA – Tous les deux titulaires avec les Pistons cette saison, Jalen Duren et Tobias Harris arrivent en fin de contrat cet été. Avec deux dossiers bien différents à gérer.

Maintenant que la saison des Pistons s’est achevée en demi-finale de conférence, sur une défaite au Game 7 contre les Cavaliers, il est déjà temps de se projeter sur l’intersaison à venir.

Une intersaison au cours de laquelle Trajan Langdon, le GM de Detroit, aura du pain sur la planche. Sa mission première sera de prolonger Jalen Duren au bon prix. Celui-ci est « free agent » protégé, donc libre de signer où il le souhaite, mais son équipe gardera quoi qu’il arrive la main sur le dossier.

« Nous avons hâte de nous réunir avec ses agents », explique son dirigeant, en conférence de presse. « Jalen a réussi une excellente saison et il est l’un des principaux artisans de notre première place à l’Est. »

Le problème, c’est que les négociations risquent d’être difficiles entre Jalen Duren et les Pistons. D’un côté, « JD » a livré une très bonne saison régulière (19.5 points, 10.5 rebonds), devenant All-Star pour la première fois, et finissant deuxième du vote pour le MIP 2026 tout en briguant une place dans une All-NBA Team.

Un prix difficile à fixer ?

D’un autre côté, le pivot de 22 ans s’est effondré en playoffs (10.2 points, 8.5 rebonds), peinant à conserver le même impact sur le jeu de Detroit face à des défenses plus resserrées, contre Orlando, puis face à Cleveland.

« Ça arrive parfois avec les jeunes joueurs de cette ligue », tempère néanmoins Trajan Langdon, toujours à fond derrière son intérieur, encore en phase d’apprentissage à l’issue de sa quatrième année en NBA.

Outre Jalen Duren, que l’on imagine mal quitter le Michigan, Tobias Harris sera l’autre dossier brûlant de l’intersaison des Pistons. Sauf qu’il y a moins de garanties de le voir rempiler, puisqu’il ne sera pas protégé.

À 34 ans, le vétéran reste un élément-clé de JB Bickerstaff et, à l’inverse de son jeune coéquipier, il a plutôt haussé son niveau de jeu entre la saison régulière (13.3 points, 5.1 rebonds) et les playoffs (18.1 points, 7.2 rebonds).

« Nous espérons pouvoir le faire revenir. C’est quelqu’un que nous voulons garder sous le maillot des Pistons », assure d’ores et déjà Trajan Langdon, semble-t-il désireux de retoucher l’effectif sans toucher à son noyau dur, composé de Cade Cunningham, Ausar Thompson, Tobias Harris et Jalen Duren.

Après leur meilleure saison depuis des années, les Pistons veulent miser sur la continuité. Reste à savoir à quel prix.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes