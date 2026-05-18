Cade Cunningham préfère retenir l’identité retrouvée des Pistons

Costume noir en conférence de presse, mais aucun « deuil » à l’horizon pour Cade Cunningham et les Pistons. Si le leader de Detroit est logiquement défait par ce lourd revers concédé face aux Cavs lors de la 7e manche, il sait que ses coéquipiers et lui ont plus d’une raison d’être positifs à l’issue de cette saison.

« Ce match était affreux. De retour à la maison, on voulait absolument décrocher cette victoire devant nos fans. Ça m’a rappelé l’an dernier, cette défaite sur notre propre terrain. Ce n’est pas un sentiment agréable », résume le meneur de jeu.

Ce dernier a passé tout sauf un moment agréable sur le parquet. En 37 minutes, il s’est contenté de 13 points (5/16 aux tirs dont 0/7 de loin), 5 passes et 4 rebonds. Soit sa pire prestation d’une campagne de playoffs par ailleurs globalement réussie, où il n’avait manqué qu’à une reprise d’atteindre le cap des 20 points.

Deuxième meilleur marqueur des playoffs, Cade Cunningham a manqué de peu d’envoyer les Pistons en finale de conférence, ce qui n’est plus arrivé pour la franchise depuis 2008. Mais permettre à Detroit de connaître un tel parcours en playoffs était déjà quelque chose de monumental. En seulement deux ans, les Pistons ont fait un bond impressionnant : de 14 victoires en 2024 à 60 succès cette saison !

De quoi faire relativiser cette ultime défaite. « On a connu une super année. On a énormément progressé, on a grandi par rapport à l’an dernier. C’était tout l’objectif de cette saison, progresser et devenir une meilleure équipe que l’année dernière. Et on l’a fait. Évidemment, cette série est décevante. On n’a pas fait assez de bonnes choses pour la remporter. Mais on n’était pas la tête de série numéro un pour rien », dit-il.

Un message pour garder le groupe en place ?

Detroit a assumé ce statut de leader de l’Est, tout en frôlant l’élimination dès le premier tour face au Magic où il a fallu renverser une situation très mal embarquée (menés 1-3, puis victoire 4-3). Face aux Cavs, les Pistons avaient mieux démarré, mais ils n’ont pas été en mesure de tenir la cadence après deux premières victoires.

« On a gagné beaucoup de matchs cette année. On a joué un super basket tout au long de la saison. On a vraiment installé une identité et des bases que nous n’avions pas eues depuis longtemps. Toutes ces choses sont donc positives, ce sont des éléments qu’on va emporter avec nous », poursuit Cade Cunningham dont la formation a terminé avec le 3e meilleur bilan de l’histoire de la franchise.

Au-delà des victoires, le leader local retient la bonne camaraderie qui a existé dans le vestiaire, avec des liens qui ont été tissés comme jamais. « Une grande partie du mérite revient au coach (J.B. Bickerstaff) et à l’état d’esprit qu’il a instauré, à l’environnement que Trajan (Langdon, le président) et les autres ont mis en place dans la structure. […] Je ne remercierai donc jamais assez tout le monde pour avoir créé cette atmosphère, pour nous avoir permis de grandir comme nous l’avons fait. »

Une déclaration qui sonne comme une envie de préserver au maximum le groupe en place durant l’intersaison, alors que plusieurs cadres (Tobias Harris, Kevin Huerter…) arrivent en fin de contrat. Car à l’entendre, les Pistons seront à nouveau au rendez-vous l’an prochain. « Cette rancœur et cette piqûre vont rester un bon moment. Il va falloir faire avec, travailler là-dessus et continuer à grandir », termine-t-il.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 64 33:56 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.1 1.4 3.7 0.8 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.