Après un Game 7 parfait, les Cavaliers éliminent les Pistons

Comme au premier tour, les Pistons et les Cavaliers doivent passer par un Game 7 pour accéder au tour suivant, où patientent sagement les Knicks depuis déjà une semaine.

Après sa victoire à l’extérieur lors du Game 6, Detroit semble avoir le momentum en sa faveur, d’autant que le match se déroule à la Little Caesars Arena, sauf que Cleveland sait désormais comment gagner loin de ses bases depuis le Game 5. Rendant cette ultime manche particulièrement indécise.

La tension est en tout cas palpable dans ce début de rencontre et les Cavaliers prennent rapidement les commandes, en insistant à fond sur leurs intérieurs, Evan Mobley et Jarrett Allen. Quelques pertes de balle viennent ternir la note, sauf qu’une poussée d’adresse extérieure – et notamment un buzzer de Donovan Mitchell – compense largement pour créer un bel écart (31-22).

Merrill en facteur X

Pourtant devant leur public, les Pistons peinent à déployer leur jeu face à une équipe des Cavs enfin disciplinée et qui montre bien plus d’envie sur le terrain. Les visiteurs déroulent collectivement et Sam Merrill est un poison en sortie de banc avec ses shoots. Quand ce n’est pas le sniper Merrill, ce sont Jarrett Allen, Donovan Mitchell puis Evan Mobley qui sanctionnent la passivité des locaux, dépassés et méconnaissables alors qu’ils jouent leur survie dans ces playoffs (64-47).

Plus les minutes passent, plus on a l’impression que Cleveland endort Detroit qui, à l’image de Cade Cunningham, ne met pas un pied devant l’autre en attaque. Seul Duncan Robinson avec ses 3-points maintient un semblant d’espoir, mais c’est beaucoup trop insuffisant face à un Jarrett Allen intenable dans la peinture et un Donovan Mitchell injouable car dorénavant en confiance. Sam Merrill continue son chantier depuis le banc et la salle s’éteint un peu plus à chaque panier (99-73).

La barre des 30 points d’écart est vite dépassée et inutile de tourner autour du pot : les Cavaliers ne craqueront pas et les voilà de retour en finale de conférence, huit ans plus tard. Les fans des Pistons ont rapidement quitté les gradins, préférant ne pas assister à cette boucherie jusqu’à la fin, le « garbage time » durant plus de la moitié du quart-temps (125-94).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Donovan Mitchell la voulait tellement. Pour la première fois de sa carrière, Donovan Mitchell va sentir le parfum d’une finale de conférence. Dès le début de partie, on l’a d’ailleurs senti très concentré, impliquant au maximum ses intérieurs et scorant sans forcer quand la défense lui laissait des espaces. Sous les yeux de sa fiancée, « Spida » a su tisser sa toile à merveille et, à 29 ans, c’est contre les Knicks que le joueur originaire de New York tentera désormais de se qualifier pour ses premières Finals.

– Jarrett Allen, l’homme des Game 7. Comme au premier tour face aux Raptors (22 points, 19 rebonds), Jarrett Allen a signé son meilleur match de la série lors du dernier, histoire d’aider les Cavs à gagner leur demi-finale de conférence et accéder à leur première finale de conférence depuis 2018. Plus encore qu’Evan Mobley, lui aussi impérial, il a été abreuvé de ballons et cela s’est quasi constamment terminé par un panier ou par des lancers. Le trio Duren – Stewart – Reed s’est fait malmener toute la soirée.

– L’étincelle Sam Merrill. Comme souvent dans ce genre de match, un joueur allait faire office de facteur-X et c’est donc Sam Merrill qui a rempli ce rôle côté Cavs. Avec ses paniers primés, il a dynamité la défense des Pistons, constamment en retard sur les shooteurs adverses, histoire de permettre à son équipe de se détacher pour de bon dans le deuxième quart-temps. Max Strus replacé dans le cinq, Kenny Atkinson en a fait son nouveau Sixième homme et Merrill le lui a bien rendu.

– Sur un fil, Detroit a fini par chuter. Dans les matchs où ils risquaient l’élimination, les Pistons affichaient jusqu’à cette nuit un bilan parfait de quatre victoires et zéro défaite. Le cinquième aura eu raison de leur bonne série, puisque la franchise du Michigan a totalement craqué devant son public. Jamais vraiment entrés dans leur partie, les coéquipiers de Cade Cunningham se sont d’abord faits bouger par les intérieurs des Cavaliers, avant que les « petits » ne leur fassent des misères. Une fin brutale pour les leaders de la conférence Est, incapables de réagir et sans doute à court de jus après tous leurs « comebacks ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.