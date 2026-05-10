Des maladresses coûteuses pour Cade Cunningham dans le « money time »

Cade Cunningham et les ballons perdus, c’est une vieille histoire qui le poursuit depuis ses débuts. Et qui prend une autre dimension durant cette campagne de playoffs. Avec près de 6 balles perdues par rencontre, le leader des Pistons est le « leader » incontesté dans la catégorie, devant son adversaire dans la série, James Harden.

Alors que ce dernier a soigné son « money time » lors du Game 3 à Cleveland, Cade Cunningham a lui sérieusement déraillé. Au démarrage de cette séquence, il y a sa remise en jeu improbable, à 2 minutes 30 de la fin, beaucoup trop facilement interceptée par Max Strus, qui n’a eu « qu’à » sauter pour empêcher la passe lobée.

« Incroyable. Cette interception sur la remise en jeu… On identifie habituellement un moment fort comme l’action du match. C’était l’action du match, aucun doute là-dessus. Ça a enflammé le public, et ça nous a redonné du poil de la bête », a savouré Kenny Atkinson sur le moment. Un ballon volé d’autant plus appréciable que son joueur est allé finir en contre-attaque pour redonner deux points d’avance aux Cavaliers.

Sur la possession suivante, Cade Cunningham a envoyé une nouvelle passe lobée trop molle vers Jalen Duren sur le « pick-and-roll », cette fois interceptée par Jarrett Allen grâce à ses bras tentaculaires. Sans conséquence toutefois au score, car Donovan Mitchell ne parviendra pas à finir de l’autre côté du terrain. Là-dessus, Cade Cunningham a filé en transition, s’est enfoncé dans la défense adverse et a ressorti un mauvais ballon vers Tobias Harris. Trois possessions : trois ballons perdus.

« On a eu quelques opportunités. En transition et autres, il y a eu quelques mauvais choix où on n’arrive pas à tirer au cercle, des remises en jeu… Des petites choses, juste des pertes de balle par inattention. (Il se corrige) Je ne dirais pas ça, car j’y accorde beaucoup d’importance, mais ce sont juste de mauvaises actions alors qu’on aurait pu shooter et se donner une chance de gagner ce match », regrette le joueur des Pistons.

La moitié des ballons perdus de son équipe

« Ils ont augmenté leur pression défensive », se contente de constater JB Bickerstaff de son côté, pour expliquer cette fin de rencontre compliquée pour son leader. Avant d’ajouter : « Mais bon, c’est trop de ballons perdus collectivement. » Sa formation a perdu 16 ballons qui ont surtout généré 27 points pour leurs adversaires. Sur ce total de « turnovers », la moitié est créditée à Cade Cunningham.

Son équipe menée de quatre points après sa séquence négative, le meneur parviendra à entretenir l’espoir en allant dunker en force, puis en signant un gros panier à 3-points pour répondre à James Harden. Mais le barbu et les Cavs auront quand même le dernier mot.

« Cade est un super joueur, on doit continuer à le faire bosser, à lui rendre la vie compliquée, à envoyer du monde sur lui. On doit être encore meilleur face à lui, en particulier en fin de match », remarque le coach des Cavs en observant la ligne de stats finale du joueur d’en face : 27 points (10/27 aux tirs dont 2/6 de loin), 10 rebonds et 10 passes. Le second triple-double en playoffs de sa carrière.

Un final mitigé donc et un revers qui n’entament en rien « l’optimisme » du joueur concerné. « On est très satisfait de notre position. On est très satisfait de la façon dont on joue. Ils avaient de l’énergie chez eux. Ils ont mis des tirs, les coups de sifflet vont naturellement aller dans leur sens. Mais j’ai trouvé qu’on avait fait du bon travail pour résister et se mettre en position de gagner le match », positive-t-il.

Le double All-Star rappelle que cette série, dont les Pistons ont encore les commandes (2-1), est « une guerre, pas seulement une bataille. L’objectif, c’est d’obtenir quatre victoires. Donc il s’agit de continuer à pratiquer notre basket et de voir s’ils sont capables d’y résister. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 64 33:56 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.1 1.4 3.7 0.8 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.