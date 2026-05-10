James Harden, le sang-froid retrouvé

De retour à domicile après leurs deux défaites inaugurales chez les Pistons, les Cavaliers n’avaient pas le droit à l’erreur dans le Game 3 et ils ont fait le job, en l’emportant dans les derniers instants pour revenir à 2-1 dans cette demi-finale de conférence.

Une victoire marquée du sceau de James Harden, revanchard après ses deux premiers matchs ratés (16 points à 32% au shoot et 9% à 3-points, avec 5.5 pertes de balle pour 5 passes décisives). Très attendu, l’ancien MVP a donc répondu présent au meilleur moment, enchaînant un « stepback » à mi-distance, un « floater » puis un « stepback » à 3-points dans la dernière minute 30.

« J’adore ça », a-t-il réagi, presque soulagé. « Quand on fait appel à moi, je fais simplement en sorte d’atteindre mes positions préférentielles. C’est quelque chose que je travaille littéralement tous les jours. »

Travailleur acharné, l’ultra confiant James Harden ne s’est pas caché en fin de match pour valider la victoire de son équipe. Tout n’a pas été parfait, mais c’est le type de performance qu’attendait tout Cleveland.

En mode « vintage »

« C’est le James Harden que je vois depuis qu’il est en NBA. C’est le James Harden que nous connaissons tous. Et nous en avions besoin. Ce qui était impressionnant, c’est la variété de son répertoire », a ainsi apprécié son coach, Kenny Atkinson, qui n’a eu de cesse de croire en lui ces derniers jours.

Avant que James Harden ne termine le travail dans les moments chauds, c’est d’abord Donovan Mitchell (35 points, 10 rebonds) qui avait assommé la défense de Detroit la majeure partie de la rencontre.

« C’est James Harden », a d’ailleurs rappelé « Spida », concernant le « money time » de son coéquipier avec lequel il dit si bien s’entendre dans le jeu. « Je suis qui je suis, il est qui il est, mais c’est ce qui nous rend si dynamiques. [L’adversaire] doit choisir son poison. Avoir une confiance absolue en lui, et vice versa, c’est ce qui nous permet de connaître ces moments-là. »

Récupéré en cours de saison pour aider les Cavaliers à franchir un cap en playoffs malgré tant d’échecs, James Harden n’y a pas nécessairement brillé jusqu’à présent, mais il continue au moins de ne pas douter de lui-même dans ce genre de rendez-vous.

« Je ne tournais pas à 30 points de moyenne en saison régulière. Donc je suis là pour trouver mes positions de tir, comprendre ce qu’il y a à faire et essayer de contribuer de la meilleure manière possible », a-t-il expliqué. « Les critiques viendront quoi qu’il arrive, que vous fassiez quelque chose de bien ou de mal. Me concernant, si on me donne des opportunités dans le quatrième quart-temps, je vais en tirer profit. J’ai fait un travail incroyable tout au long de ma carrière pour comprendre quelle est ma mission, surtout en vieillissant, et pour faire tout ce qu’il faut pour gagner. C’est tout ce qui compte. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.