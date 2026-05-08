Les Cavaliers refusent de s’inquiéter pour James Harden

« C’est James Harden. On n’est pas là à se faire du souci. » Donovan Mitchell a beau avoir vu son coéquipier traverser une soirée très compliquée, l’arrière des Cavaliers ne veut pas céder à la panique.

Lors du Game 2 à Detroit, perdu par Cleveland, James Harden s’est contenté de 10 points à 3/13 aux tirs, dont 0/4 à 3-points, avec 6 rebonds, 3 passes et 4 ballons perdus en 37 minutes. Une ligne statistique inquiétante pour le futur Hall of Famer, d’autant plus scrutée que les Cavaliers se retrouvent désormais sous pression dans cette série.

Sur les réseaux sociaux comme sur les plateaux de télévision, certains n’ont d’ailleurs pas tardé à ressortir une statistique particulièrement peu flatteuse : James Harden compte désormais 46 matchs de playoffs en carrière avec autant ou plus de ballons perdus que de paniers inscrits…

James Harden has played 9 games this playoffs. He has more turnovers than baskets in 4 of those games. pic.twitter.com/8nO9htaKKF — StatMuse (@statmuse) May 8, 2026

« Il va s’en sortir », maintient Donovan Mitchell, auteur de 31 points cette nuit, principalement soutenu par Jarrett Allen (22 points), aucun autre joueur des Cavs n’ayant dépassé la barre des 10 points. James Harden a de son côté sombré, notamment dans le deuxième quart-temps.

Pénétration empêchée par Ron Holland II, interception de ce dernier sur un autre tir près du cercle, « floater » beaucoup trop court, tir à 3-points qui roule sur le cercle… Le gaucher a pourtant beaucoup insisté sur une séquence de quelques minutes dans ce quart-temps. Avant de « disparaître » en seconde période : deux tirs tentés seulement.

Kenny Atkinson endosse la responsabilité de ce manque d’implication, expliquant avoir élaboré un plan de jeu destiné à accélérer le rythme, pour recoller au score, dont James Harden s’est retrouvé légèrement déconnecté.

Seul Cade Cunningham perd plus de ballons

« Il faisait du bon boulot en lâchant le ballon, mais notre attaque n’en est pas encore au point où, quand lui et Don s’en séparent, le ballon finit par leur revenir à un moment donné. On doit analyser ça. On ne peut pas avoir notre futur Hall of Famer qui ne prend que deux tirs en seconde période. C’est ma faute », défend le coach.

Mais James Harden peut aussi prendre pour lui l’effritement progressif de son niveau d’adresse ces derniers temps.

Après un bon démarrage en la matière face aux Raptors, l’ancien MVP a beaucoup plus de mal à trouver la mire : 16.5 points à 33% aux tirs dont 15% derrière la ligne à 7m25 depuis quatre matchs.

« Les tirs ne rentrent pas. En seconde période, je crois que je n’ai pris que deux tirs, mais le ballon circulait. On obtient de meilleurs tirs. Il s’agit donc de bien choisir mes positions et de comprendre ce qui fonctionne ou non, pour le bien de l’équipe », relativise James Harden, qui affiche le pire +/- de la rencontre à -15 !

Reste également la question de sa gestion du cuir. À 30 secondes de la fin, alors que son équipe était menée de deux possessions, il s’est emmêlé les pinceaux devant Tobias Harris et Ausar Thompson, en dribblant trop. Sur ces playoffs, il perd en moyenne 5.2 ballons par rencontre, seul Cade Cunningham en face fait pire (5.6).

Mais là encore, le clan des Cavs le défend. « On pense aux petites choses, le ‘spacing’, lui permettre d’avoir de meilleurs tirs. […] On va en parler, on en parle. Au final, on va trouver. Même avec cette dernière possession où il perd la balle, j’aurais pu rester dans le corner avec Thompson, ce genre de petites choses. On se met sur la même longueur d’onde, ça ira pour nous », promet Donovan Mitchell pour conclure.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.