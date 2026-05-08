Les Pistons ne tremblent pas et font le break face aux Cavaliers

Le début de rencontre des Cavaliers est dans la lignée du Game 1 : ils perdent déjà des ballons, transformés avec gourmandise en points par les Pistons.

La défense de Detroit est en place, l’attaque également avec des coupes et des paniers faciles. Les joueurs de JB Bickerstaff ont pris ce match par le bon bout (25-18). Ils sont aidés par la maladresse de Donovan Mitchell qui, poussé par la défense, prend des tirs compliqués de loin. James Harden tente bien de donner du rythme, d’être agressif mais c’est sans effet. Le MVP 2018 perd surtout des ballons et manque des shoots.

Au contraire, l’énergie de Daniss Jenkins fait du bien aux Pistons, toujours aux commandes de la partie à la pause (54-43). Le troisième quart-temps est plus compliqué car Ausar Thompson, touché par les fautes, doit le passer sur le banc. Les Cavaliers ne perdent plus de balles et Donovan Mitchell vient se rassurer près du cercle. Il met des paniers et frappe deux fois de suite à 3-pts, dont la seconde en fin de possession, avec la planche. Heureusement pour Detroit, Daniss Jenkins répond au buzzer derrière l’arc pour garder de l’avance avant le dernier virage (79-75).

Le retour d’Ausar Thompson fait du bien. Les paniers de Tobias Harris et Duncan Robinson aussi alors que Cleveland souffre à nouveau offensivement, DOnovan Mitchell ne mettant plus rien. Cade Cunningham frappe et Thompson fait apprécier ses efforts, avec un panier après rebond offensif et une interception dans les mains de James Harden.

Plus solides, les Pistons s’imposent logiquement (107-97) et font le break dans cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le précieux Ausar Thompson. Les Cavaliers ont fait leur meilleur quart-temps quand il était sur le banc et ce n’est pas totalement un hasard. S’il n’a joué que 24 minutes, plombé par les fautes, son impact a été important, en attaque comme en défense. Il termine avec 10 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 interceptions et avec un nombre considérable d’actions justes et bénéfiques pour son équipe. Notamment en dernier acte, avec ses rebonds offensifs et son ballon volé face à James Harden.

– L’illusion Donovan Mitchell. Avec neuf ballons perdus en première période, les Cavaliers n’avaient pas réglé leur principal problème. Ce sera fait en troisième quart-temps et, dans le même temps, l’arrière va monter en puissance et inscrire 11 points. Il entre enfin dans sa rencontre, mais ça ne dure pas. Bien secondé par Jarrett Allen, peu par James Harden ou Evan Mobley, l’ancien du Jazz passe à côté de son dernier quart-temps, ayant eu certes des lancers-francs, mais sans faire la différence pour son équipe dans le « money time ». Lui et ses coéquipiers sont désormais dos au mur.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.