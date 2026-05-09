Un James Harden « clutch » garde les Cavaliers en vie !

Battus deux fois à Detroit, les Cavaliers ont absolument besoin de s’imposer dans ce Game 3 alors qu’aucune équipe n’est jamais revenue d’un 0-3 en playoffs…

Ça démarre pourtant assez mal pour Cleveland, qui enchaîne les pertes de balle alors que Detroit appuie sur son arme la plus régulière de la série, à savoir Tobias Harris. L’ailier fait parler son mélange de technique et de puissance pour punir les matchups avantageux, et les visiteurs pointent déjà à +7 (5-12) après trois minutes.

Les Cavaliers prennent le large

Ce sera toutefois le plus gros écart du match en faveur des Pistons car Donovan Mitchell est agressif et qu’il est bien accompagné par Jarrett Allen, décidé à attaquer plus vite et plus fort Jalen Duren dès qu’il a le ballon.

Les locaux sont devant (32-30) à la fin du premier quart-temps et ils s’offrent un bon momentum dans la foulée.

Donovan Mitchell cherche systématiquement à attaquer Duncan Robinson, qu’il finit même par faire danser, et l’attaque des Cavaliers retrouve de belles couleurs alors qu’à l’inverse, celle des Pistons est complètement grippée.

À la mi-temps, les Cavaliers ont pris le large (64-48) alors que l’écart va monter jusqu’à +17 (67-50) au début du troisième quart-temps. Mais même dans le dur, les Pistons n’ont pas pour habitude d’abandonner, et ils ne vont pas commencer dans ce Game 3 de la demi-finale de conférence.

James Harden au finish

La défense de Detroit hausse encore le ton, alors que Cade Cunningham trouve enfin un peu d’espace. Toute l’attaque de JB Bickerstaff respire… et les Pistons reviennent au contact (83-81) à la fin du troisième quart-temps.

Dans le public de la Rocket Arena, on sent l’inquiétude gagner les rangs alors que les possessions offensives se résument à du handball inefficace derrière la ligne à 3-points. En face, les Pistons ont aussi du mal à trouver des ouvertures, mais la balle bouge mieux et un bon passage de Paul Reed continue de mettre la pression sur Cleveland.

Le money-time est donc particulièrement tendu, les deux équipes se rendant les coups. Le problème pour Detroit, c’est que Cade Cunningham semble exténué. Le meneur force pour aller au cercle et perd surtout trois ballons consécutifs, dont un sur une remise en jeu que Max Strus récupère presque dans ses mains…

Certes, le leader des Pistons se rattrape vite par un dunk mais c’est alors James Harden qui se dresse face à lui. « The Beard » enchaîne deux paniers à mi-distance et un ultime 3-points qui douchent les ultimes espoirs de Detroit (116-109). Les Cavaliers s’imposent donc et reviennent à 2-1 dans cette série. L’espoir n’est pas mort dans l’Ohio.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La rédemption de James Harden. Critiqué, maladroit voire carrément effacé depuis le début de la série, James Harden allait-il se réveiller ? Ce fut un peu long mais l’ancien MVP a pris le contrôle de la rencontre dans le money-time, en enchaînant les paniers dans les moments décisifs pour valider la victoire de son équipe.

– Un triple-double amer pour Cade Cunningham. Le meneur de Detroit termine certes en triple-double, avec 27 points, 10 rebonds et 10 passes mais on doute qu’il le célèbre. Déjà parce qu’il a beaucoup forcé (10/27) et qu’il s’est souvent cassé les dents sur la défense de Cleveland, mais surtout parce qu’il a aussi perdu beaucoup trop de ballons (8), dont trois consécutifs dans le dernier quart-temps qui ont fait très mal à son équipe…

– Les rebonds offensifs des Pistons. Malgré la présence de leurs tours jumelles, Jarrett Allen et Evan Mobley, les Cavaliers ont toujours autant de mal à contrôler leur rebond. Les Pistons ont ainsi pris 17 rebonds offensifs, empêchant Cleveland de faire le break et sans doute de s’offrir une soirée plus tranquille.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.