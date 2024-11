Cade Cunningham gaspille toujours autant de ballons

Après cinq matchs, les Pistons sont à nouveau derniers de la conférence Est, avec une victoire et quatre défaites, et Cade Cunningham n’a pas réglé son problème de ballons perdus. En sortie de défaite mardi dernier contre les Cavaliers, le meneur avait expliqué « vouloir être plus vif » après avoir offert cinq possessions gratuites au Cavs.

Après sa triste dernière campagne, la franchise avait axé son camp d’entraînement sur certains aspects lui faisant défaut depuis plusieurs années.

Espacement du jeu, défense, et surtout mouvement de balle ont été à l’ordre du jour au sein des entraînements du nouvel entraîneur, JB Bickerstaff. Mais l’histoire semble se répéter en ce début de saison pour Cade Cunningham et sa bande, qui pointe à la 24e place des « balles perdues » avec en moyenne 17 possessions gâchées par match…

Une faiblesse qui persiste

« Je dois être plus incisif avec le ballon », a ainsi déclaré Cade Cunningham après la défaite contre Miami. « L’équipe me fait confiance quand j’ai la balle. En perdre autant dès le début de saison nous empêche de gagner les matchs. J’en endosse la responsabilité. Je dois aider l’équipe, prendre soin du ballon ».

Le numéro 1 de la Draft 2021 est pour l’instant encore à la peine dans ce secteur, lui qui perdait en moyenne 3.5 ballons par match lors de ses trois premières campagnes dans la ligue. Malgré la volonté du meneur des Pistons, ce sont en moyenne 5.6 possessions qu’il offre à l’adversaire depuis cinq matchs. Dans la défaite contre Cleveland, les Pistons ont ainsi commis 22 « turnovers », dont neuf pour Cade Cunningham.

L’ancien d’Oklahoma State tâtonne donc entre ses anciens coéquipiers et ses nouveaux, tout en s’adaptant aux exigences de son nouvel entraîneur. Parfois surpris par les placement de ses camarades, il prône la patience.

Patience et persévérance

« Avec la synergie et le talent qui vont se développer, nous finirons par mieux nous positionner et nous connaître. Tout va s’emboiter plus facilement. Je dois faire mieux, faire en sorte de ne pas offrir aux équipes cinq ballons par match. Je regarde les vidéos et j’essaye de progresser » explique-t-il ainsi.

Alors qu’ils menaient d’un point à l’entrée du quatrième quart-temps face au Heat, les Pistons ont ainsi paniqué sous la pression adverse, Cade Cunningham perdant trois ballons dans l’ultime période. Mais « la saison est longue » pour le meneur, qui est au moins en phase avec son tir en ce début de saison, à 47% dont 40% à 3-points.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 5 37 47.1 40.0 85.7 0.8 4.8 5.6 7.4 2.8 1.0 5.6 1.2 25.6 Total 143 33 43.3 33.2 85.8 0.7 4.3 5.1 6.5 2.8 1.0 3.6 0.5 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.