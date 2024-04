Un nouveau record de nullité pour les Pistons !

Il arrive souvent en NBA qu’un temps-mort soit pris pour célébrer un record. C’est notamment le cas lorsque c’est à domicile. C’est une occasion pour communier avec les fans et fêter le record avec le banc. Mais il n’est pas certain que cela ait été le cas cette nuit à la Little Caesars Arena lorsque les Pistons ont validé le pire bilan de la franchise dans la défaite contre les Bulls.

Les Pistons de 2023-24 font pire que ceux de 1979-80. À l’époque, Detroit avait enregistré 66 défaites pour 16 victoires. Les joueurs de Monty Williams en sont actuellement à 13 victoires et 67 défaites pour finir à coup sûr derniers de la ligue, puisque les Wizards ont déjà 15 victoires au compteur. Plus tôt dans la saison, les Pistons avaient déjà enregistré un autre (triste) record : celui de la pire série de défaites de l’histoire de la NBA. avec 28 matchs sans victoires de fin octobre à fin décembre.

« Nous devons essayer de garder un bon état d’esprit », insiste Marcus Sasser « Nous ne devons pas sacrifier quelqu’un ou nous en prendre les uns aux autres. Nous avons traversé tous ensemble des moments compliqués individuellement et collectivement. Mais j’ai le sentiment que nous devons rester tous ensemble, comme un groupe. Nous devons traverser ces moments ensemble et faire en sorte que les choses aillent mieux à la fin. »

Préparer la saison prochaine

Cette saison, les Pistons ont utilisé pas moins de 30 joueurs (autre record de franchise), et Monty Williams a passé la saison à bricoler pour trouver une formule qui permette à Detroit de progresser. En cette toute fin de saison, l’ancien coach des Suns continue d’évaluer les joueurs qui pourraient composer l’effectif l’année prochaine.

« Vous pouvez en apprendre beaucoup sur les joueurs à cette période de l’année », estime Monty Williams. « Je sais que, pour ma part, j’ai gagné beaucoup d’argent (en tant que joueur) en jouant tout au long de la saison et en m’accrochant. »

Marcus Sasser, auteur de 20 points cette nuit « ne prend rien pour acquis » explique-t-il. « Je me sens chanceux à chaque fois que je joue en NBA donc à chaque fois que je joue, je donne tout. Je sais qu’il ne nous reste plus que quelques matchs, mais j’essaye d’apprendre et de continuer à m’améliorer. Je me prépare pour la saison prochaine. »

Les Pistons auront évidemment un très haut choix de Draft pour apporter du talent à l’effectif actuel et tenter d’établir un meilleur bilan. La dernière fois qu’ils se sont approchés des 50 % de victoires, c’était en 2019 avec Dwane Casey (41-41).