Au moins, Cooper Flagg peut compter sur Kyrie Irving

Il fut un temps où Kyrie Irving était un Rookie de l’année (2012) habitué à la défaite chez les Cavaliers. Une situation finalement comparable à celle que connaît actuellement Cooper Flagg, en lice pour le titre de « Rookie of the Year » mais qui accumule les revers avec les Mavericks.

Alors, en bon vétéran, Kyrie Irving n’hésite jamais à aller vers Cooper Flagg pour l’aider à traverser au mieux sa première année, pas toujours évidente à gérer à un si jeune âge. Encore plus au début !

« Un jour, je rentrais chez moi en voiture quand il m’a écrit un SMS », a raconté l’ailier chez ESPN. « Il m’a dit : ‘Hey, passe-moi un coup de fil’, puis il m’a dit : ‘Écoute, je comprends. Je suis en quelque sorte déjà passé par là avant toi et je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens autour de toi actuellement qui puissent te dire qu’ils ont vécu quelque chose de similaire’. »

Vivement leur association…

En plus d’être deux anciens numéros un de Draft, Kyrie Irving et Cooper Flagg partagent aussi le fait d’avoir fréquenté l’université de Duke, à une dizaine d’années d’intervalle. En plus d’être arrivés pour « faire oublier » deux génies de Cleveland et de Dallas, à savoir LeBron James et Luka Doncic.

Forcément, tous ces points communs les rapprochent et, en attendant de pouvoir évoluer ensemble sur les parquets NBA, les deux hommes travaillent déjà sur leur relation et leur entente en dehors.

« Il s’est comporté comme un excellent vétéran avec moi. Il était là pour me guider parce qu’il y a vraiment eu des moments où j’étais secoué », a ajouté le joueur de 19 ans. « Je n’ai jamais autant perdu de ma vie, mais le simple fait de l’entendre me dire ça et de m’assurer que je faisais tout ce qu’il fallait, que je devais m’accrocher et rester positif, ça m’a vraiment beaucoup aidé. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 58 33:33 47.0 28.6 80.5 1.2 5.4 6.6 4.5 2.1 1.1 2.3 0.9 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.