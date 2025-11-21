Les Mavericks comptent sur Kyrie Irving pour libérer Cooper Flagg

Quelle direction vont prendre les Mavericks, maintenant que Nico Harrison est parti et que Mark Cuban a remis un pied dans le cercle décisionnaire ? Construire autour de Cooper Flagg semble être le plus logique, et le club serait donc prêt à échanger Anthony Davis d’ici la « trade deadline » pour repartir sur de bonnes bases.

Contacté par The Athletic, Mark Cuban assure que ce n’est toutefois pas la vision actuelle du club, qui espère toujours pouvoir redresser la barre, malgré son départ catastrophique : 4 victoires pour 12 défaites.

Si Anthony Davis revient et que Dallas retrouve le peloton de la conférence Ouest, peut-être bien que Dallas donnera une chance à cet effectif. Par contre, si l’équipe ne parvient pas à redresser la barre…

Le duo Irving/Flagg pour rebondir ?

En tout cas, selon Marc Stein, si l’avenir d’Anthony Davis dans le Texas est incertain, celui de Kyrie Irving est plus sûr. Alors qu’il se remet toujours de sa rupture d’un ligament croisé du genou, et que Jason Kidd espère bien le revoir d’ici la fin de l’année, le meneur de jeu s’entendrait particulièrement bien avec Cooper Flagg à l’entraînement.

Sous contrat jusqu’en 2027, avec une « player option » pour 2027/28, « Uncle Drew » est ainsi vu comme le joueur idéal pour libérer le potentiel du premier choix de la dernière Draft.

« Kai sera un fit parfait avec Cooper Flagg. En plus de ses talents de dribbleur et de scoreur, il va également créer de l’espace sur le terrain pour Cooper. Et vice versa. Cooper va créer de l’espace pour Kai » expliquait ainsi récemment le coach, impatient de retrouver le champion 2016… pour redonner le sourire aux supporters ?

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 ☆ CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 ☆ CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 ☆ CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 ☆ CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 ☆ BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 ☆ BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 ☆ BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * ☆ All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * ☆ BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * ☆ DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 ☆ DAL 50 36 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

