Les Mavericks comptent sur Kyrie Irving pour libérer Cooper Flagg

Quelle direction vont prendre les Mavericks, maintenant que Nico Harrison est parti et que Mark Cuban a remis un pied dans le cercle décisionnaire ? Construire autour de Cooper Flagg semble être le plus logique, et le club serait donc prêt à échanger Anthony Davis d’ici la « trade deadline » pour repartir sur de bonnes bases.
Contacté par The Athletic, Mark Cuban assure que ce n’est toutefois pas la vision actuelle du club, qui espère toujours pouvoir redresser la barre, malgré son départ catastrophique : 4 victoires pour 12 défaites.
Si Anthony Davis revient et que Dallas retrouve le peloton de la conférence Ouest, peut-être bien que Dallas donnera une chance à cet effectif. Par contre, si l’équipe ne parvient pas à redresser la barre…
Le duo Irving/Flagg pour rebondir ?
En tout cas, selon Marc Stein, si l’avenir d’Anthony Davis dans le Texas est incertain, celui de Kyrie Irving est plus sûr. Alors qu’il se remet toujours de sa rupture d’un ligament croisé du genou, et que Jason Kidd espère bien le revoir d’ici la fin de l’année, le meneur de jeu s’entendrait particulièrement bien avec Cooper Flagg à l’entraînement.
Sous contrat jusqu’en 2027, avec une « player option » pour 2027/28, « Uncle Drew » est ainsi vu comme le joueur idéal pour libérer le potentiel du premier choix de la dernière Draft.
« Kai sera un fit parfait avec Cooper Flagg. En plus de ses talents de dribbleur et de scoreur, il va également créer de l’espace sur le terrain pour Cooper. Et vice versa. Cooper va créer de l’espace pour Kai » expliquait ainsi récemment le coach, impatient de retrouver le champion 2016… pour redonner le sourire aux supporters ?
|Kyrie Irving
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|CLE
|51
|31
|46.9
|39.9
|87.2
|0.9
|2.9
|3.7
|5.4
|2.2
|1.1
|3.1
|0.4
|18.5
|2012-13 ☆
|CLE
|59
|35
|45.2
|39.1
|85.5
|0.6
|3.1
|3.7
|5.9
|2.5
|1.5
|3.2
|0.4
|22.5
|2013-14 ☆
|CLE
|71
|35
|43.0
|35.8
|86.1
|0.7
|2.9
|3.6
|6.1
|2.3
|1.5
|2.7
|0.3
|20.8
|2014-15 ☆
|CLE
|75
|36
|46.8
|41.5
|86.3
|0.7
|2.4
|3.2
|5.2
|1.9
|1.5
|2.5
|0.3
|21.7
|2015-16
|CLE
|53
|32
|44.8
|32.2
|88.5
|0.8
|2.1
|3.0
|4.7
|2.0
|1.1
|2.3
|0.3
|19.6
|2016-17 ☆
|CLE
|72
|35
|47.3
|40.1
|90.5
|0.7
|2.5
|3.2
|5.8
|2.2
|1.2
|2.5
|0.3
|25.2
|2017-18 ☆
|BOS
|60
|32
|49.1
|40.8
|88.9
|0.6
|3.2
|3.8
|5.1
|2.0
|1.1
|2.3
|0.3
|24.4
|2018-19 ☆
|BOS
|67
|33
|48.7
|40.1
|87.3
|1.1
|3.9
|5.0
|6.9
|2.5
|1.5
|2.6
|0.5
|23.8
|2019-20
|BRK
|20
|33
|47.8
|39.4
|92.2
|1.1
|4.0
|5.2
|6.4
|2.6
|1.4
|2.6
|0.5
|27.4
|2020-21 ☆
|BRK
|54
|35
|50.6
|40.2
|92.2
|1.0
|3.8
|4.8
|6.0
|2.6
|1.4
|2.4
|0.7
|26.9
|2021-22
|BRK
|29
|38
|46.9
|41.8
|91.5
|0.6
|3.8
|4.4
|5.8
|2.8
|1.4
|2.5
|0.6
|27.4
|2022-23 * ☆
|All Teams
|60
|37
|49.4
|37.9
|90.5
|1.0
|4.1
|5.1
|5.5
|2.8
|1.1
|2.1
|0.8
|27.1
|2022-23 * ☆
|BRK
|40
|37
|48.6
|37.4
|88.3
|0.9
|4.2
|5.1
|5.3
|2.7
|1.0
|2.3
|0.8
|27.1
|2022-23 * ☆
|DAL
|20
|38
|51.0
|39.2
|94.7
|1.1
|4.0
|5.0
|6.0
|2.8
|1.2
|1.9
|0.6
|26.9
|2023-24
|DAL
|58
|35
|49.7
|41.1
|90.5
|0.8
|4.2
|5.0
|5.2
|1.9
|1.3
|1.8
|0.5
|25.6
|2024-25 ☆
|DAL
|50
|36
|47.3
|40.1
|91.6
|1.2
|3.6
|4.8
|4.6
|2.0
|1.3
|2.2
|0.5
|24.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.