Les Mavericks prêts à écouter les offres pour Anthony Davis

Les Mavericks pourraient déjà tourner la page Anthony Davis. Selon les informations d’ESPN, Dallas va ainsi écouter les offres pour son intérieur All-Star d’ici la prochaine « trade deadline » du 5 février.

Alors que l’intérieur devait faire son retour après sa blessure au mollet, le propriétaire Patrick Dumont a annulé sa reprise au dernier moment, sur avis du staff médical, inquiet d’un risque de rechute. Une décision qui a court-circuité le GM Nico Harrison… qui sera finalement limogé trois jours plus tard.

Il faut dire que depuis le transfert de Luka Doncic contre un package mené par Anthony Davis, la confiance entre Patrick Dumont et son GM s’était érodée, à mesure que les supporters exprimaient leur mécontentement/désarroi. L’obtention du premier choix de la Draft et l’arrivée de Cooper Flagg, âgé de 18 ans, ont redonné de l’espoir, mais aussi mis en lumière le décalage temporel avec un Anthony Davis de 32 ans et au contrat massif.

Patrick Dumont et son nouveau « cabinet basket » (avec un Mark Cuban de retour à la table, mais plus comme consultant que patron), réfléchissent donc désormais à reconstruire autour de Cooper Flagg. Dans ce plan, Anthony Davis devient surtout un atout : un pivot d’élite toujours capable de rapporter jeunes joueurs et choix de Draft.

Reste à voir qui osera miser gros sur un joueur aussi dominant… que fragile. Car l’ancien des Pelicans et des Lakers n’a finalement disputé que 14 matchs depuis le 28 janvier dernier.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 5 29:48 52.0 27.3 74.2 3.4 6.8 10.2 2.2 2.6 1.6 2.2 1.2 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.