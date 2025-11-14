Luttes de clans et pari raté : autopsie des Mavs de Nico Harrison

C'est fini. Les Mavericks ont donc mis fin au supplice qu'étaient devenus leurs matchs à domicile en lâchant leur GM, Nico Harrison, devenu la personne à abattre dans le Texas depuis qu'il a décidé d'envoyer Luka Doncic aux Lakers, en février dernier, contre un Anthony Davis qui n'a quasiment pas vu les terrains depuis…

C'est quasiment un cas d'école, une « tempête parfaite » contre Patrick Dumont et son General Manager. Certes, on avait déjà vu des supporters regretter des transferts mais voir une « fanbase » se retourner complètement contre son patron sportif, c'est tout simplement inédit. C'est évidemment lié au statut de Luka Doncic, à l'improbabilité de l'échange puis aux résultats qui en ont découlé, avec la blessure de Kyrie Irving, une élimination en play-in et un début de saison catastrophique, en dépit du premier choix de la Draft.

Mais c'est aussi lié au fait que dans la ligue fermée qu'est la NBA, les dirigeants des franchises ne peuvent vendre que deux choses à leurs fans : le titre ou l'espoir. Et alors que les Mavericks ont été finalistes en 2024 en construisant leur équipe autour de Luka Doncic, le départ de ce dernier semblait carrément hypothéquer les deux !

Des luttes de clans depuis longtemps

On va sans doute encore débattre de très longues années sur les raisons qui ont bien pu pousser Nico Harrison à tenter ce pari fou et complètement raté. Inventeur du Real Plus Minus sur ESPN, spécialiste des stats avancées et ancien employé des Mavericks entre 2019 et 2022, Jeremias Engelmann a publié il y a quelques jours un éclairage intéressant sur les dynamiques au sein de la franchise, peut-être trop souvent oubliées.

Car il faut rappeler que les Mavs ont des problèmes internes (connus) depuis très longtemps. Mark Cuban avait beau être impliqué au quotidien et répondre aux mails de tout le monde, il n'était « pas au courant » que son président de longue date, Terdema Ussery, avait mis en place une ambiance de travail nuisible aux femmes au sein du club. Et le propriétaire a dû s'acquitter de 10 millions de dollars à la suite d'une enquête de la NBA.

Les conclusions de l'enquête arrivent en 2018, l'année où Dallas récupère Luka Doncic. C'est l'occasion de repartir sur des bases saines, sauf que deux camps vont désormais s'opposer au sein du club. Celui de Donnie Nelson, l'historique GM proche du camp slovène, et celui de Haralabos Voulgaris, spécialiste des stats avancées.

La guerre n'est pas ouverte, au moins au début, mais les deux camps ne se font pas confiance. Finalement, Mark Cuban s'est séparé de Donnie Nelson, puis de Haralabos Voulgaris, qui dirige désormais une équipe de football en Espagne. Il y a quatre ans, suite à son départ, ce dernier avait d'ailleurs eu ces mots assez prémonitoires.

Un grand ménage… et une chambre d'écho

« Je n'avais aucune relation de travail avec les autres personnes du front office, à tel point que c'était vraiment bizarre. Mais c'est un peu comme ça que ça marchait là-bas : entoure toi de gens qui ne sont pas des menaces. Tu ne deviens pas un GM NBA qui reste si longtemps en poste si tu n'es pas très, très bon pour conserver ton travail. »

Car selon Jeremias Engelmann, membre du « clan Voulgaris » à Dallas et qui a quitté la franchise en 2022, c'est exactement ce qu'a fait Nico Harrison lors de son arrivée en 2021.

Petit à petit, il a mis de côté les soutiens de Luka Doncic en engageant des employés qui lui seraient fidèles. Des employés clairement pas toujours qualifiés pour le poste, à l'image d'un préparateur physique sans les diplômes nécessaires, et d'une directrice de la communication qui travaillait sur le terrorisme au FBI…

C'est une prise de pouvoir interne totale, la mise à l'écart de Mark Cuban lors de la vente du club, alors que l'ancien propriétaire pensait conserver la direction sportive de l'équipe, en étant la touche finale.

Ancien dirigeant chez Nike, Nico Harrison a aussi ramené des joueurs qu'il avait longtemps côtoyés (Kyrie Irving, Anthony Davis…) dans ses anciennes fonctions. A-t-il profité de la naïveté de Patrick Dumont, qui ne connaissait rien à la gestion d'une franchise sportive, pour prendre le contrôle du club ? Les deux hommes ont-ils agi de concert ? En tout cas, Jeremias Engelmann explique qu'il avait déjà mis en garde Nico Harrison en 2022 sur le fait qu'il s'entourait mal, en préférant miser sur la fidélité plutôt que sur la compétence.

De quoi potentiellement créer une chambre d'écho, sans véritable contradicteur, qui a peut-être confirmé au dirigeant qu'il n'avait d'autre choix que de transférer Luka Doncic, dernière étape de sa prise de contrôle du club. Le problème, c'est que le nouveau roi de Dallas était nu, et qu'il n'y avait plus personne pour le lui dire.