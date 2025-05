Les Mavs virent leurs responsables de la préparation physique

Pour la troisième année de suite, les Mavericks procèdent à des changements majeurs dans leur département « Santé et performance ». Selon des informations rapportées par ESPN, le GM Nico Harrison a licencié la responsable des soins médicaux, Dionne Calhoun, ainsi que le directeur de la préparation physique, Keith Belton.

Ces limogeages interviennent au terme d’une saison marquée évidemment par le transfert de Luka Doncic et une élimination au stade du play-in, mais aussi par une foule de blessures et des tensions internes sur la gestion physique des joueurs. On avait appris récemment que la brouille entre Luka Doncic et la direction était justement due au fait qu’il avait choisi d’avoir son propre staff médical.

Un ancien footballeur US sans les certifications requises…

Dionne Calhoun faisait partie de l’organisation depuis 21 ans et occupait le poste de responsable médicale principale depuis 2019. Quand à Keith Belton, ancien joueur NFL et directeur de la préparation physique à UCLA dans le foot US, il avait été recruté par Nico Harrison à l’été 2023. Son arrivée avait entraîné le départ de Jeremy Holsopple, en poste de longue date, mais ESPN avait aussi rapporté que Keith Belton ne possédait pas les certifications exigées par la convention collective de la NBA pour exercer en tant que préparateur physique au sein d’une franchise.

Par ailleurs, ce même Keith Belton aurait entretenu des relations conflictuelles avec Johann Bilsborough, le directeur « santé et performance » toujours en poste. Une vive altercation verbale entre les deux hommes aurait éclaté au centre d’entraînement des Mavericks, poussant la DRH à ouvrir une enquête.

Au cœur du conflit, un désaccord sur le protocole de reprise de l’intérieur Dereck Lively II, qui avait participé à un entraînement intensif la veille de la découverte d’une fracture de fatigue. Cette blessure l’a écarté des terrains pendant trois mois…

Ces changements successifs témoignent d’une instabilité persistante au sein du département médical de Dallas à la suite du départ de Casey Smith, le préparateur physique historique du club, poussé dehors en 2023, alors que les meilleurs joueurs de l’équipe se sont succédé à l’infirmerie pendant toute la deuxième partie de saison.