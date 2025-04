Un conflit médical derrière le transfert de Luka Doncic ?

Le 2 février 2025 est une date qui restera dans la tête de tous les fans de Dallas, et même des fans de la NBA. Ce jour-là, Luka Doncic est transféré aux Lakers en échange d’Anthony Davis. Un choix incompréhensible pour tout le monde qui trouverait ses origines un an et demi plus tôt. C’est ce que rapporte ESPN dans une longue enquête signée Tim McMahon, que nous avions interviewé il y a quelques jours à propos de son livre sur le Slovène.

Tout commence à l’été 2023. Casey Smith, le directeur du pôle santé et performance des Mavericks, est démis de ses fonctions après quasiment 20 ans de bons et loyaux services.

A son poste, il est alors remplacé par Johann Bilsborough, un choix plutôt fructueux puisque les Mavericks atteignent les Finals NBA lors de la saison 2023-24. Sauf que depuis une avalanche de blessures s’est abattue sur l’équipe…

« Quand il n’était pas là l’année dernière, nous sommes allés en Finals et personne n’a parlé de lui [Casey Smith] », se défend Nico Harrison. « Parler de lui maintenant, cela n’a pas de sens et je ne vais rien dire à ce sujet. »

Une fausse blessure pour se remettre en forme ?

Sauf que Casey Smith est un proche de Luka Doncic. Il l’a notamment aidé à s’intégrer à Dallas après sa Draft. L’ancien directeur du pôle santé et performance faisait le lien entre le camp du joueur et la franchise texane sur le dossier médical de la superstar. Après son renvoi, Luka Doncic choisit d’avoir sa propre équipe médicale. Une pratique courante en NBA, et c’est le cas de joueurs comme Kyrie Irving ou encore Kawhi Leonard.

Durant la saison 2023-24, tout se passe bien et le Slovène réalise même son meilleur exercice en carrière avec 33.9 points, 9.8 passes et 9.2 rebonds de moyenne.

Cependant, tout se complique à l’intersaison suivante lorsque Luka Doncic prend du poids, ce qui inquiète Nico Harrison. Une situation qui se tend davantage lorsque le Slovène subit une lésion au mollet quelques jours avant le début du camp d’entraînement. Ce serait la conséquence directe de sa prise de poids, ce qui a encore plus agacé le GM des Mavs. Puis le 20 novembre 2024, Luka Doncic est victime d’une blessure au poignet. Du moins, c’est la version officielle. Pour Nico Harrison, l’équipe médicale de sa superstar aurait carrément créé une fausse blessure pour lui permettre de se remettre en forme.

Un mauvais cadeau de Noël

On en arrive donc à ce fameux match de Noël face aux Wolves et une nouvelle lésion au mollet de Luka Doncic. Dès lors, deux camps s’opposent : l’équipe médicale de Dallas qui estime que le meneur pourra revenir sous trois semaines tandis que celle du joueur dit qu’il faudrait six semaines pour un retour prévu le 8 février pour un match face à Houston, à domicile.

C’est finalement le camp du joueur qui l’emporte, mais cela a davantage aggravé les tensions entre les deux camps.

Le dernier clou dans le cercueil de la relation entre Luka Doncic et Nico Harrison est posé lorsque la superstar refuse de participer au « road trip » de cinq matchs qui précède son retour au jeu. Le Slovène explique vouloir rester à Dallas pour profiter des infrastructures des Mavericks, bien plus propices à un retour en forme.

A partir de ce refus, Nico Harrison ne donne plus aucune nouvelle au camp Doncic jusqu’au jour où il transfère son joueur en direction de Los Angeles, créant un séisme dans la planète NBA.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.