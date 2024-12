À Dallas, le mollet de Luka Doncic refait des siennes…

La défaite des Mavericks face aux Timberwolves n’est peut-être que secondaire, alors que Luka Doncic a dû quitter ses coéquipiers en cours de partie. Alors lancé vers un carton (14 points et 5 rebonds en 16 minutes…), il s’est ainsi blessé tout seul en fin de deuxième quart-temps, en voulant déborder Jaden McDaniels.

C’est son mollet gauche qui a été touché et qui l’a contraint à sortir immédiatement, pour ne pas revenir en jeu de l’après-midi. Sale « Christmas Day » pour le Slovène et, quelques heures plus tard, on a appris par ESPN que Dallas s’attendait déjà à être privé de sa star pour un long moment…

Il faut dire que Luka Doncic est un coutumier des blessures au mollet et cette alerte n’est donc pas une première. En 2022 et en 2023, il avait aussi dû gérer un tel problème. Plus récemment, en octobre dernier, le maestro des Mavericks s’était également blessé dans la même zone.

Autant dire que la franchise texane croise certainement les doigts pour que ne ce soit pas plus qu’une simple élongation ou contracture, certains craignant carrément un pépin au talon d’Achille en voyant les images de sa sortie. L’IRM est en tout cas prévue ce jeudi et on en saura plus à ce moment-là.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 21 37 46.2 34.8 76.6 0.7 7.8 8.5 8.1 2.7 2.0 3.4 0.4 28.8 Total 421 35 46.9 34.7 74.8 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.