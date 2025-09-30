Grâce aux vétérans des Mavericks, Cooper Flagg n’aura pas trop à en faire

Aussi talentueux et travailleur soit-il, Cooper Flagg va devoir gérer la transition du basket universitaire à la NBA. Le défi n'est jamais facile à relever, d'autant que les ajustements ne concernent pas que le basket mais aussi tout le reste, l'argent, le train de vie, les médias et aussi la pression qui va accompagner ses premières sorties.

Le hasard de la loterie en a décidé ainsi : contrairement à ses prédécesseurs de manière générale, l'ancien ailier de Duke arrive dans une formation qui n'est pas programmée pour jouer le bas de tableau. Un sacré luxe pour le rookie qui va pouvoir bénéficier d'un environnement compétitif, et qui va pouvoir profiter des conseils de vétérans comme Klay Thompson, Kyrie Irving ou encore Anthony Davis, tous déjà champions NBA avec six titres à eux trois.

« Il rejoint une équipe bien établie qui compte des joueurs talentueux et expérimentés, et il n'aura pas à en faire autant qu'un premier choix habituel, si vous voyez ce que je veux dire », a rappelé Anthony Davis. « Nous allons bien sûr continuer à lui demander d'être Cooper Flagg, mais la pression n'est pas aussi forte que pour un premier choix habituel qui rejoint généralement l'une des pires équipes de la ligue. La pression est vraiment inexistante pour eux, et nous allons essayer de faire en sorte que ça reste ainsi pour lui ».

Etre simplement lui-même

À leur tour, Klay Thompson en tête, les cadres des Mavs ont découvert un joueur talentueux, travailleur et très réceptif aux conseils que les « anciens » peuvent lui donner. De quoi créer des bases indispensables à la réussite de ces Mavs, où Cooper Flagg pourrait bien être l'élément qui fera basculer la franchise du bon côté…

« C'est cool, et il s'agit évidemment de quelques-uns des meilleurs vétérans de la ligue à l'heure actuelle, des joueurs parmi les plus expérimentés. À mesure que nous nous sommes rapprochés, que nous avons pu passer du temps ensemble et jouer sur le terrain, ça m'a été très bénéfique d'apprendre autant de choses auprès d'eux, d'essayer de puiser dans leurs connaissances et de voir comment ils perçoivent les choses », a confirmé Cooper Flagg. « Pour moi, il s'agit simplement de m'intégrer, de m'adapter à n'importe quelle cinq, à n'importe quel autre joueur sur le terrain, et d'essayer d'avoir un impact sur le jeu. Il s'agit simplement de trouver des moyens, aussi modestes soient-ils, d'avoir un impact sur la victoire au plus haut niveau ».

Pas question de le brider et encore moins de le protéger. Cooper Flagg fera des boulettes, et c'est comme ça qu'il apprendra, comme sa première sortie en Summer League, à 5/21 aux tirs, l'a démontré. Au contraire, les Mavs veulent voir un Cooper Flagg entreprenant sans avoir à supporter la pression du résultat, ou de ses erreurs.

« Le plus important pour lui est d'être lui-même », a conclu Jason Kidd. « On ne lui demande pas de porter tout le poids des Mavericks. Nous lui demandons d'être Cooper Flagg, et c'est quelque chose de très spécial. »