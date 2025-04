Klay Thompson, la réaction d’un champion

« Celle-ci fait du bien, je ne peux pas mentir », lâche dans le vestiaire Klay Thompson, après avoir pris une grande inspiration. Les Mavs et lui respirent encore après leur victoire autoritaire sur le parquet des Kings, dans le cadre de la première manche de play-in.

Ce match, comme il le dit, c’étaient « beaucoup d’émotions ». « J’ai essayé de ne pas y penser, mais la dernière fois, cela n’avait pas été fun », poursuit le joueur de 35 ans qui disait, quelques minutes plus tôt : « Je sais que je n’ai pas si bien terminé ma saison l’an dernier dans cette même salle. »

Un bel euphémisme pour celui qui avait connu un enfer avec les Warriors, un an plus tôt, dans le même contexte d’une première manche de play-in. Son équipe éliminée, il avait sombré personnellement avec un zéro pointé à 0/10 aux tirs. Une triste sortie de route pour l’une des figures majeures de la dynastie qui s’apprêtait à quitter la scène californienne pour rejoindre le Texas.

Dans cette manche éliminatoire-ci, le quadruple champion NBA a montré un tout autre visage. D’abord concentré sur la fixation, laissant le jeu venir à lui, le shooteur a pris feu dans le second quart-temps, comme à ses plus belles heures, avec quatre paniers primés.

Donner de l’espoir à Dallas

Ses 16 points dans la période, sur du « catch-and-shoot » et complétés par un « drive » en transition terminé main gauche, allaient mettre les Mavs dans les meilleures conditions pour signer un terrible 44-19 durant ces 12 minutes. Une gifle dont les locaux ne se remettront jamais.

« Klay est un professionnel accompli, un champion. Dans ce genre de situation, on ne peut apprendre que si l’on accepte de la considérer comme un échec ou une erreur », juge Jason Kidd par rapport à la réaction de son joueur. Ce dernier a signé une campagne plutôt discrète avec les Mavs, apportant tout de même encore 14 points de moyenne à 39% derrière l’arc.

« C’est humain : quand tu termines une saison sur une mauvaise note, tu as envie de revenir et de faire mentir les gens. Mais je pense que j’ai bien commencé le match en essayant de distribuer, de prendre des rebonds, de défendre. Les tirs sont venus après », situe le vétéran, auteur de 23 points (8/11 aux tirs dont 5/7 de loin), 5 rebonds et 2 passes. Avec un +31 au score lorsqu’il était sur le parquet.

Au-delà de son cas personnel, Klay Thompson se réjouit de voir que les Mavs, à qui il avait dit en amont du match qu’ils n’avaient rien à perdre, sont encore en vie. « On a vécu une saison mouvementée, c’est le moins qu’on puisse dire. Les blessures nous ont frappés comme jamais je ne l’avais vu auparavant. Je sais que ce ne sont pas les finales NBA ou de conférence. Mais purée, on est toujours en vie alors que beaucoup d’équipes ne le sont pas. »

Le shooteur pense pour finir que sa troupe « peut vraiment redonner un peu d’espoir à la ville de Dallas, surtout si on va à Memphis et qu’on reproduit ce genre de performance ».

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 ☆ GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 ☆ GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 ☆ GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 ☆ GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 ☆ GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.