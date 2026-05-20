Les Wolves en quête de la bonne formule autour d’Anthony Edwards

Minnesota reste sur trois éliminations en finale et demi-finale de conférence, face aux Mavericks, au Thunder puis aux Spurs. De quoi pousser le président de la franchise, Tim Connelly, à envisager du changement.

« On doit être réalistes sur ce dont on dispose, avec bien plus de positif que de négatif, mais on sait aussi qu’on n’est pas encore assez bons pour le moment ». Le constat est clair pour Tim Connelly à l’heure de dresser le bilan de la saison des Wolves. Après avoir échoué en finale de conférence en 2024 face à Dallas, puis en 2025 face à Oklahoma City, Minnesota n’a pas réussi à pousser San Antonio dans ses derniers retranchements, s’inclinant 4-2 dans une série qui s’est terminée par deux belles gifles, à -29 et -30.

Au regard de la concurrence, le boss des Wolves ne compte pas rester les bras croisés, tout en sachant qu’il dispose, avec Anthony Edwards, d’un joueur autour duquel il ne manque pas grand-chose pour franchir ce dernier cap.

« La donne change quand on voit les deux équipes qui s’affrontent actuellement en finale de la Conférence Ouest, et à quel point elles sont fortes », a-t-il rappelé. « Nous avons été battus à plate couture par Oklahoma City l’année dernière, puis par San Antonio. Denver, aussi, est une équipe championne qui compte le meilleur joueur du monde dans ses rangs. On sait donc que nos adversaires ne vont pas rester les bras croisés, et nous non plus ».

Mieux épauler Anthony Edwards

Dans ce climat où le changement n’est pas exclu, les performances de Julius Randle vont évidemment nourrir les spéculations. S’il a déploré le manque de régularité dans les performances de son groupe, Tim Connelly est toutefois resté mesuré sur les responsabilités de Julius Randle dans cette saison inégale.

« J’ai trouvé que Julius avait été fantastique en début de saison. Il sera le premier à vous dire qu’il n’a pas joué son meilleur basket contre San Antonio. Je pense que ses qualités de passeur, sa défense sur le porteur du ballon et sa dimension physique ont eu un impact réel. On ne gagne pas grâce à un seul joueur, on ne perd pas à cause d’un seul joueur. On doit considérer l’ensemble, moi y compris, toute l’équipe. Que peut-on tous faire de mieux ? »

Si les Wolves seront sur les rangs pour essayer de monter un deal afin de récupérer Giannis Antetokounmpo ou une superstar de son calibre, il y a aussi des lieutenants à sécuriser, à commencer par Ayo Dosunmu, révélé au grand jour suite à la blessure de Donte DiVincenzo.

L’arrière est venu s’ajouter au « sub-26 core », ce noyau formé de joueurs de 26 ans et moins, aux côtés d’Anthony Edwards, Jaden McDaniels et Naz Reid, sur lequel Minnesota veut miser pour la suite.

« Ayo est notre free agent le plus important », a encore lâché Tim Connelly. « C’est un joueur qu’on pensait bien connaître et qu’on apprécie depuis longtemps. Maintenant qu’on le voit au quotidien, on l’adore. Je pense qu’il s’intègre parfaitement, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Et le meilleur de son basket est encore à venir (…). J’apprécie notre ‘sub-26 core’. Même si on n’est clairement pas satisfaits de la façon dont la saison s’est terminée, on ne veut pas passer sous silence les nombreux aspects positifs qui se sont produits. Je pense qu’on a appris à gagner en postseason, mais je pense aussi qu’on n’a pas encore suffisamment appris à gagner (…). Quand on a un joueur de classe mondiale comme Anthony, on sait quels profils peuvent l’aider, mais aussi le protéger. Ce sont ces qualités-là que nous chercherons à ajouter cet été pour renforcer l’équipe ».

Joan Beringer se rapproche de l’éclosion

Toujours dans sa vision d’avenir, Tim Connelly a également eu un mot pour Joan Beringer, qui a bénéficié d’une année pour progresser, avec tout de même 40 apparitions avec l’équipe première, à un peu moins de 8 minutes en moyenne. Le potentiel est clairement là, et chaque pas rapproche l’intérieur français de son éclosion au grand jour. Si le secteur intérieur venait à être bouleversé, il pourrait ainsi avoir l’opportunité de se montrer.

« Son avenir est incroyablement prometteur. Il deviendra un défenseur capable de défendre sur plusieurs postes. C’est un joueur qui bénéficie de la confiance totale et de l’adhésion non seulement de notre staff, mais surtout des autres joueurs de l’équipe, qui croient en lui. On pense donc qu’il va jouer un rôle déterminant à l’avenir ».

Les Wolves d’Anthony Edwards ne sont pas très loin du haut du panier. Reste maintenant à effectuer les ultimes ajustements pour rivaliser avec la crème de la crème… et aller chercher le titre.