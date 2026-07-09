Les Kings n’avaient plus les moyens de garder DeMar DeRozan

À quelques heures du départ des jeunes Kings pour la Summer League de Las Vegas, Scott Perry s’est présenté devant les médias afin d’évoquer les principaux dossiers de l’intersaison. Le GM de Sacramento est notamment revenu sur le départ de DeMar DeRozan, la situation de Zach LaVine et Domantas Sabonis, la prolongation de Precious Achiuwa ainsi que la possibilité de revoir Russell Westbrook en Californie.

Lundi, les Kings ont libéré DeMar DeRozan dans une opération avant tout motivée par des considérations financières. En mettant fin à son contrat, Sacramento économise 15.7 millions de dollars sur les 25.7 millions qu’il devait percevoir en 2026/27, seuls 10 millions étant garantis. Une décision prise à contrecœur.

« En 26 ans de carrière en NBA, DeMar fait partie de mes joueurs préférés avec lesquels j’ai travaillé », confie-t-il au Sacramento Bee. « J’ai côtoyé des Hall of Famers, mais son professionnalisme, son leadership et sa manière de préparer chaque journée étaient exemplaires. L’aide qu’il a apportée à nos jeunes joueurs la saison dernière a été extrêmement précieuse. »

Le dirigeant de Sacramento assure que la franchise a cherché une solution pour le conserver.

« Nous avons essayé de trouver un moyen de le garder. Mais il y a une réalité financière dans ce métier. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de solution. Je vais sincèrement regretter DeMar. »

Zach LaVine et Domantas Sabonis devraient rester

Malgré les nombreuses rumeurs de transfert, Zach LaVine et Domantas Sabonis semblent bien partis pour débuter la saison sous le maillot des Kings. Zach LaVine, qui entrera dans la dernière année de son contrat à près de 49 millions de dollars, reste au cœur du projet selon Scott Perry.

« Zach et moi échangeons régulièrement depuis la fin de la saison. Nous avons une excellente relation. C’est toujours un joueur de très haut niveau. Il sait parfaitement ce que nous attendons de lui cette saison, et je pense qu’il est prêt à revenir avec cet état d’esprit. »

Même discours pour Domantas Sabonis, limité à seulement 19 matches la saison passée en raison de blessures.

« Il reviendra avec la même envie de se battre que tout le monde. C’est un joueur d’expérience qui joue toujours avec beaucoup d’intensité. J’attends de lui une énorme saison au rebond et qu’il nous aide à instaurer une véritable culture de la gagne. »

Russell Westbrook, seulement au minimum ?

Les Kings recherchent toujours un meneur remplaçant capable d’encadrer le rookie Darius Acuff Jr., et le nom de Russell Westbrook continue de circuler.

Scott Perry n’a pas fermé la porte, tout en reconnaissant que la situation financière de Sacramento limite fortement ses possibilités.

« Russ a toujours été un joueur que j’apprécie énormément. Mais il a probablement mérité davantage qu’un contrat au minimum salarial, et c’est tout ce que nous sommes capables de proposer aujourd’hui. »

En revanche, Sacramento a réussi à conserver Precious Achiuwa, qui a signé un nouveau contrat de deux ans pour 11.5 millions de dollars. Son retour était l’une des priorités de Scott Perry.

« C’était très important de faire revenir Precious. Il avait des opportunités ailleurs, mais il voulait rester ici. Je pense qu’il cherchait un vrai ‘chez lui’ lorsqu’il est arrivé la saison dernière. Il s’est rapidement imposé par son énergie, sa polyvalence et son engagement. J’aime les joueurs qui veulent être ici et construire quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. Precious représente parfaitement cet état d’esprit. »