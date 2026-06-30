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Precious Achiuwa poursuit l’aventure aux Kings

Publié le 30/06/2026 à 22:27 Twitter Facebook

NBA – Arrivé à Sacramento après avoir été coupé par Miami juste avant le début de saison, Precious Achiuwa a convaincu les Kings de le prolonger pour deux ans.

Precious AchiuwaLes Kings ne savent pas encore exactement à quoi ressemblera leur effectif dans quelques semaines, mais ils ont au moins sécurisé un élément de rotation. Selon Chris Haynes, Precious Achiuwa a trouvé un accord avec Sacramento pour prolonger son contrat de deux saisons, contre 11.5 millions de dollars.

L’intérieur nigérian trouve donc de la stabilité sous le maillot des Kings, où il avait su se relancer après un début d’exercice mouvementé. Coupé par le Heat à la veille de la saison régulière, il avait finalement rebondi en Californie, où son activité et sa mobilité défensive lui avaient permis de trouver une vraie place.

En 73 matchs avec Sacramento, Precious Achiuwa tournait ainsi à 10.1 points, 6.7 rebonds et 1.4 passe en 23.9 minutes de moyenne. Des chiffres solides pour un joueur récupéré sans contrepartie, et qui a apporté de l’énergie dans une saison globalement compliquée pour les Kings.

Cette prolongation intervient surtout dans un contexte très incertain. Sacramento semble désormais engagé dans une reconstruction, avec des avenirs flous pour plusieurs cadres, à commencer par Domantas Sabonis, DeMar DeRozan et Zach LaVine. Dans ce paysage mouvant, conserver Precious Achiuwa à un tarif raisonnable permet aux dirigeants de garder un intérieur encore jeune, utile et facilement intégrable dans plusieurs configurations.

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 MIA 61 12:05 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0
2021-22 TOR 73 23:38 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1
2022-23 TOR 55 20:44 48.5 26.9 70.2 1.8 4.1 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.5 9.2
2023-24 NY 49 24:13 52.5 26.0 64.3 2.9 4.3 7.2 1.1 2.1 0.6 1.1 1.1 7.6
2023-24 TOR 25 17:29 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7
2024-25 NY 57 20:32 50.2 27.8 59.4 1.8 3.8 5.6 1.0 1.4 0.8 0.8 0.7 6.6
2025-26 SAC 73 23:54 52.8 27.8 55.4 2.4 4.3 6.7 1.4 1.7 0.9 0.9 0.7 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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