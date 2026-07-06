Les faiblesses défensives de Darius Acuff Jr. n’inquiètent pas les Kings

Lorsqu’ils prennent Darius Acuff Jr. avec leur septième choix lors de la Draft 2026, les Kings récupèrent un joueur avec de bonnes qualités offensives, mais dont l’implication défensive suscite des interrogations. Conscient de ces interrogations, le General Manager de Sacramento, Scott Perry, a défendu son jeune joueur.

«Je sais qu’il a en lui un esprit de compétition. Il ne veut pas être le maillon faible de la défense», souligne-t-il. «Il a une excellente envergure pour un joueur d’1m88. Il est très fort et il est bon dans ses déplacements latéraux. Vous voyez ce qu’il fait en attaque, il peut aussi le faire défensivement quand il le faut. Maintenant, il doit rapidement comprendre que face aux gars qu’il va affronter tous les soirs, il doit être meilleur.»

Darius Acuff Jr. va donc avoir besoin d’un temps d’adaptation avant de pouvoir peser défensivement. À l’université, il était désigné comme l’un des moins bons défenseurs sur son poste. Ciblé à plusieurs reprises par les équipes adverses, le rookie des Kings peinait à contenir son vis-à-vis. Une difficulté qui pouvait s’expliquer par sa taille puisqu’il ne mesure qu’1m88. Cependant, il aurait pu compenser par sa bonne envergure, mais ce n’était pas le cas à l’université. Preuve en est, son faible total d’interceptions avec seulement 0.8 «steal» la saison dernière.

Une condition physique à travailler

Malgré ces doutes, Scott Perry estime que son jeune joueur pourra être un bon défenseur une fois qu’il aura trouvé du rythme. Après son premier match de Summer League avec les Kings, Darius Acuff Jr. reconnaissait qu’il s’agissait de sa première rencontre en quatre mois. Face aux Warriors, il n’était pas en tenue et avait été mis au repos.

«Quand vous parlez d’un match NBA, quand vous avez une bonne forme physique et vous ne vous n’avez pas peur d’être fatigué, alors vous allez être meilleur des deux côtés du terrain. C’est un fait», rappelle Scott Perry. «Cela va être la clé pour le faire progresser défensivement. Nous devons lui faire passer un cap sur sa condition physique où il pourra jouer sans craindre d’être fatigué.»