Une première contrastée pour Darius Acuff Jr.

Pour une première, Darius Acuff Jr. a connu toutes les émotions. Très attendu pour ses débuts sous le maillot des Kings, le rookie de Sacramento a longtemps semblé rattrapé par l’événement, samedi, face aux Nets. Maladroit, parfois précipité, l’ancien d’Arkansas a commencé sa rencontre par un vilain 1/10 au tir.

« Le début de match a été compliqué », reconnaît-il. « Je me suis un peu précipité, ce n’est pas quelque chose que je fais habituellement. Mais je suis content que nous ayons gagné et que je sois resté solide en fin de rencontre. »

Car c’est bien là que sa première sortie a basculé. Malgré une adresse en berne, Darius Acuff Jr. n’a jamais cessé d’attaquer, terminant avec 25 points, mais à 9/29 au tir. Un volume énorme, beaucoup de déchet, mais aussi une vraie capacité à assumer les responsabilités dans les moments importants.

Du déchet, mais du caractère

Après un rebond offensif de Dylan Cardwell, le meneur rookie a ainsi pris ses responsabilités derrière l’arc pour inscrire son seul tir primé de la soirée, après huit échecs à 3-points. Un panier capital, qui a permis à Sacramento de repasser devant dans les dernières minutes.

« Je n’étais pas nerveux », assure-t-il. « Je pensais que j’allais l’être, mais j’avais surtout hâte de jouer. Je ne pensais pas commencer comme ça, mais ça arrive même aux meilleurs. Je voulais simplement retourner sur le terrain et jouer avec ces gars. »

Et même sans réussite extérieure, Darius Acuff Jr. a trouvé le moyen de peser autrement. Dans le money-time, il a d’abord servi Dylan Cardwell sur alley-oop, avant de créer le décalage pour Nique Clifford, auteur du panier de la victoire des Kings (79-76).

« Ça fait du bien de revenir sur le terrain et de jouer avec les nouveaux », apprécie Nique Clifford. « On va passer la saison ensemble, donc on commence déjà à construire notre complicité. J’adore la compétition. Ça me pousse à élever mon niveau et à travailler sur ce que je dois améliorer avant le début de saison. »