Avant Andre Drummond, les Knicks surveillaient Moussa Diabaté

Dans le rouge financièrement, les Knicks n’ont pas pu retenir Mitchell Robinson ou Ariel Hukporti. Ils ont finalement trouvé une solution de repli avec Andre Drummond, mais leur recherche ne se limitait pas au vétéran.

D’après Marc Stein et Jake Fischer, New York avait aussi manifesté de l’intérêt pour Kevon Looney, tout en gardant un œil sur Moussa Diabaté à Charlotte !

La piste Looney avait du sens sur le papier : un intérieur expérimenté, habitué aux joutes de playoffs avec les Warriors, et capable d’apporter du rebond, des écrans et de la lecture en sortie de banc.

Le nom de Moussa Diabaté est plus surprenant, car le Français n’a pas été cité dans des rumeurs de transfert ces derniers jours. Mais son profil cochait plusieurs cases pour New York. À 24 ans, il sort d’une saison extrêmement intéressante avec les Hornets, dans son registre d’énergie, de rebond offensif et d’activité défensive qui lui a même valu de décrocher le trophée de la combativité. Surtout, son contrat expirant à environ 2.5 millions de dollars représentait un ajustement idéal pour des Knicks obsédés par leur marge sous le « second apron ».

Charlotte a récemment modifié sa raquette, entre l’arrivée de Naz Reid et la Draft de Hannes Steinbach. De quoi redistribuer les minutes, même si rien n’indique que les Hornets soient vendeurs pour Moussa Diabaté.

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 73 26:01 63.1 50.0 65.9 3.7 5.0 8.7 1.9 2.4 0.8 1.0 1.0 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.