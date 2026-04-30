Moussa Diabaté remporte le trophée de la combativité !

Décerné depuis 2017 au joueur dont l’activité change les matchs sans forcément apparaître dans les statistiques traditionnelles, le « Hustle Award » n’est pas attribué par un vote des médias. Il repose en effet sur une formule statistique de la NBA, fondée notamment sur les passages en force provoqués, les ballons déviés, les ballons récupérés, les écrans décisifs, les tirs contestés et les « box outs », à savoir les écrans-retards au rebond.

Et à ce jeu-là, Moussa Diabaté s’est imposé comme le joueur le plus constant de la saison. Le Français a ainsi terminé premier aux « box outs » offensifs par minute, 4e aux écrans menant à un panier, 8e aux ballons récupérés en attaque et dans le Top 10 aux tirs contestés à 2-points parmi les 124 joueurs éligibles.

Mais cette récompense raconte aussi l’histoire d’une bascule collective. Jusqu’au 22 décembre, les Hornets affichaient un bilan de 9 victoires pour 20 défaites. À partir du 23 décembre, date à laquelle Moussa Diabaté est devenu titulaire à plein temps, Charlotte a enchaîné sur un 35-18, le 6e meilleur bilan de la ligue sur cette période.

Son apport s’est d’abord vu dans le jeu sans ballon. Par ses écrans durs, Moussa Diabaté a libéré LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller et les shooteurs de Charlotte. NBA.com souligne que les Hornets ont terminé 5e de la ligue aux points par possession après écran, un domaine où l’activité du Français a d’ailleurs été centrale.

Devant Dyson Daniels, Draymond Green, Cedric Coward et Josh Hart

Il a aussi transformé le rapport de Charlotte aux possessions supplémentaires. Leader aux « box outs » offensifs par minute, il a récupéré 3.7 rebonds offensifs par match et a contribué à faire des Hornets la 2e meilleure équipe de toute la NBA aux points sur seconde chance.

Défensivement, son volume d’activité a également pesé. Capable de contester près du cercle comme au large, il a terminé 10e aux tirs à 2-points contestés par minute et 11e aux tirs à 3-points contestés. Sa mobilité lui a aussi permis de défendre plusieurs profils, des extérieurs aux pivots, un élément qui a participé à la montée en puissance défensive de Charlotte après son installation dans le cinq.

Ses moyennes dans les stats « classiques » (7.9 points à 63.1%, 8.7 rebonds, 1.9 passe, 1.0 contre et 0.8 interception en 26 minutes) traduisent une vraie progression individuelle mais elles ne disent donc pas tout. Il devance Dyson Daniels, Draymond Green, Cedric Coward et Josh Hart, et succède à l’intérieur des Warriors au palmarès.

Palmarès du « Hustle Award »

2017 : Patrick Beverley

2018 : Amir Johnson

2019 : Marcus Smart

2020 : Montrezl Harrell

2021 : Thaddeus Young

2022 : Marcus Smart

2023 : Marcus Smart

2024 : Alex Caruso

2025 : Draymond Green

2026 : Moussa Diabaté

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 73 26:01 63.1 50.0 65.9 3.7 5.0 8.7 1.9 2.4 0.8 1.0 1.0 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.