James Dolan prévient qu’il ne fera pas de folies avec la masse salariale des Knicks

Après avoir demandé aux Knicks dix semaines de sacrifices pour entrer dans l’histoire et remporter le titre de champion NBA, James Dolan a désormais des décisions importantes à prendre avec sa franchise. Le propriétaire va devoir sortir le chéquier s’il veut conserver son groupe. Mais il sera très attentif aux sommes à inscrire dessus.

« On ne peut pas se retrouver dans le second apron », prévient-il pour une radio de New York, n’étant donc pas sûr de pouvoir prolonger tout le monde. « Je ne sais pas si on sera capable de le faire. On est prêt à faire des efforts mais il y a des choses qui sont suicidaires en NBA. Parmi elles, on retrouve le second apron. »

Le « second apron », c’est cette limite salariale qui, une fois dépassée, entraîne de lourdes restrictions pour les franchises. Pour rappel, les équipes NBA peuvent dépasser le salary cap, mais elles doivent alors payer une « luxury tax ». Et plus elles dépassent certains seuils, le « first apron » puis le « second apron », plus elles perdent de marge de manœuvre pour se renforcer.

Cette saison, les Knicks ont évité de justesse cette dernière barrière, à 200 000 dollars près. Et cet été, Mitchell Robinson et Landry Shamet seront libres. Jose Alvarado aussi, peut-être (sa dernière année est en option). D’après le spécialiste de ces questions à ESPN, Bobby Marks, les champions 2026 devront avoir 13 millions de dollars de marge avant le « second apron ». Sauf qu’il va falloir prolonger, voire récompenser, certains joueurs libres, ou les remplacer s’ils partent. C’est là que l’équation se complique.

Car atteindre cette seconde limite, c’est entre autres ne plus être autorisé à envoyer du cash lors d’un transfert ou ne plus pouvoir utiliser sa « midlevel exception » à 6.1 millions de dollars pour signer un joueur libre. Les conséquences sont donc réelles et peuvent obérer les options des Knicks pour les années à venir.

« Je signerai le chèque le plus important possible, mais pas un chèque qui nous plongera dans le second apron », répète encore James Dolan. Le président Leon Rose est prévenu.