Quand James Dolan demandait dix semaines de sacrifices aux Knicks

« Je crois que vous pouvez le faire. Je vous ai vus le faire cette saison, et vous vous êtes vus le faire. Vous savez que vous en êtes capables. Mais le ferez-vous pendant les dix prochaines semaines ? » Cette question, James Dolan l’a adressée aux Knicks lors d’un discours prononcé le 3 avril dernier.

Il restait alors une poignée de matchs de saison régulière à disputer quand le propriétaire a pris la parole, dans ce qui allait devenir un discours passionné dont la portée prend tout son relief aujourd’hui.

La vidéo de cette prise de parole, d’un peu moins d’un quart d’heure, vient d’être diffusée dans le podcast Roommates Show, animé par Jalen Brunson et Josh Hart. Son objectif ce jour-là : motiver, exalter même, ses joueurs pour viser le titre. Une ambition pour laquelle il affichait alors une confiance absolue.

« En 30 ans, je ne me suis jamais senti aussi proche d’atteindre cet objectif. Je ne sais pas si vous mesurez ce que cela signifierait pour vous de remporter le titre cette année. Cela va changer vos vies à tous. Cela vous marquera pour le restant de vos jours. Et si vous ne gagnez pas, vous y repenserez toute votre vie », prévient-il.

Aux commandes de la franchise depuis 1999, le propriétaire, dont on ignore s’il s’agissait du premier exercice du genre en amont des playoffs, n’explique pas vraiment d’où lui vient cette confiance. De la solidité de l’effectif ? Du remplacement de Tom Thibodeau par Mike Brown, qu’il évoque dans son discours ? De l’état des forces en présence à l’Est ? Toujours est-il que James Dolan demande alors à sa troupe de se focaliser sur les dix semaines à venir.

Objectif dix semaines

« Dix semaines de votre vie pour accomplir quelque chose qui restera gravé pour le restant de vos jours et pour le restant des miens. Mais vous allez devoir tout donner. Vous allez devoir vous donner plus que vous ne l’avez jamais fait auparavant. Pour cette équipe et pour vos carrières. Et le grand mot, c’est le sacrifice. »

Derrière ce mot de sacrifice, le propriétaire recommande à ses joueurs de couper les ponts avec les journalistes, de surveiller leur alimentation et leur sommeil. Et d’aller jusqu’à s’abstenir de toute relation sexuelle : « Les Spartiates se privaient, n’est-ce pas, pour avoir un avantage. Prenez cet avantage. Rentrez chez vous, parlez-en à vos femmes… Ne leur dites pas que c’était mon idée. »

James Dolan, qui promet d’acheter une bague à chacune des compagnes des joueurs pour saluer la contribution des familles, cherche ainsi à faire comprendre que le premier adversaire des Knicks, ce sont eux-mêmes. Il insiste d’ailleurs sur l’idée que l’important n’est pas l’adversaire rencontré en playoffs, mais la façon dont ils jouent.

« Vous serez à tout jamais importants pour la ville de New York. Peu importe où vous irez et ce que vous ferez le restant de vos jours, quand les gens vous présenteront, même si vous devenez président des États-Unis, ils commenceront par ‘Champion NBA 2026’. C’est cela qui se joue ici », promet alors James Dolan.

Dix semaines plus tard, ses Knicks lui ont donné raison.