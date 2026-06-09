Avant la « free agency », Landry Shamet fait déjà tourner les têtes

Landry Shamet a fait son trou dans la rotation de New York durant ces playoffs, où sa capacité à convertir ses tirs à 3-points fait beaucoup de bien à la bande de Mike Brown, dont il est l’un des petits protégés.

Dans l’ombre de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges et Josh Hart, le sniper maison des Knicks fait des ravages à longue distance. Et il est plutôt bien inspiré de briller à ce moment de l’année, puisqu’il arrive en fin de contrat, avec la possibilité de faire grimper ses émoluments. Mais vu la santé financière de sa franchise, il paraît compliqué de le conserver dans la « Big Apple ».

Cet été, il faut donc déjà s’attendre à ce que Landry Shamet, 29 ans depuis peu, suscite l’intérêt d’un paquet d’équipes en manque d’adresse extérieure. Marc Stein écrit justement que, dans trois semaines, il fera partie des « role players » les plus convoités du marché.

Arrivé par la petite porte à New York il y a un an et demi, avec un contrat au minimum, l’arrière a su saisir les opportunités offertes par ses entraîneurs, sans jamais se plaindre de son temps de jeu. Et le voilà maintenant aux portes de son premier titre NBA, mais aussi d’un joli chèque.

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 25 27:46 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2018-19 PHI 54 20:31 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2019-20 LAC 53 27:24 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BKN 61 23:00 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHO 69 20:50 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHO 40 20:11 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 15:47 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NY 50 15:14 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7 2025-26 NY 51 22:58 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 1.5 0.6 0.6 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.