Landry Shamet, le protégé de Mike Brown

Le 24 octobre 2025, Landry Shamet ne savait même pas s’il allait jouer en NBA cette saison. En concurrence avec quatre autres joueurs lors du « training camp », il avait arraché sa place dans l’effectif des Knicks « grâce » à Malcolm Brogdon, qui venait d’annoncer sa retraite.

Le couperet était passé très près pour l’ancien shooteur des Clippers et des Sixers, qui s’est d’abord contenté d’un contrat non garanti au salaire minimum. Le staff de Mike Brown ne l’a jamais regretté puisqu’il a signé l’une de ses meilleures saisons en carrière à 9.3 points de moyenne.

En playoffs, il a d’abord été dans la difficulté, et comme ses coéquipiers, il s’est révélé au fil des matches. Il y a eu ce déclic du Game 3 face aux Cavaliers où il a prouvé qu’il pouvait être un redoutable « 3&D » et, depuis, il est quasiment devenu le 6e homme des Knicks.

Depuis quatre matches, il tourne à 14 points de moyenne, et il joue plus de 30 minutes par match dans les Finals !

Mike Brown parle de lui lors de son entretien d’embauche

« Je pensais que Landry pouvait avoir un impact. Il a signé tardivement parce que son agent l’en a convaincu. J’espère que cela ne se reproduira plus à l’avenir » sourit Mike Brown. « Quand j’ai obtenu ce poste, j’ai appelé Landry. Je lui ai dit : « Écoute, je te veux ici. Je suis désolé pour les circonstances contractuelles, je n’ai rien à voir avec ça. Mais je crois que tu peux nous aider des deux côtés du terrain. J’étais donc très enthousiaste lorsqu’il a finalement signé et décidé de nous rejoindre. Ensuite, je devais aussi garder l’esprit ouvert, car nous n’avions qu’un nombre limité de places dans l’effectif. J’ai parlé de lui à Leon (Rose) de manière très précise lors de mon entretien d’embauche. Faire en sorte qu’il signe et qu’il soit sécurisé dans cette équipe le plus rapidement possible était quelque chose de vraiment important pour moi. »

On apprend donc que c’est Mike Brown, dès son entretien d’embauche, qui avait insisté pour que Landry Shamet reste aux Knicks, et il avait déjà en tête de l’utiliser comme « two-way player ».

Ce qu’il a démontré face à Donovan Mitchell au tour précédent. Face aux Spurs, il confirme que son adresse à 3-points est fiable. C’est la 6e fois sur les sept derniers matches qu’il inscrit au moins trois paniers à 3-points.

Un « journeyman » enfin posé

« Ce que cela montre, c’est qu’il méritait probablement davantage d’opportunités. Et je ne parle pas seulement de son passage ici, mais de l’ensemble de sa carrière, puisque c’était un ‘journeyman’. Encore une fois, je n’ai pas été à ses côtés tout au long de son parcours, mais je pense sincèrement qu’il aurait dû bénéficier de plus de chances » estime le coach new-yorkais. « Ce qu’il apporte sur le terrain, des deux côtés du jeu, est extrêmement difficile à trouver dans cette ligue, surtout avec son gabarit, sa force mentale et sa dureté physique. Nous lui avons donné une opportunité et nous lui avons montré à quel point nous croyions en lui. Il a adhéré à ce projet, il a saisi sa chance et il en a pleinement profité. Aujourd’hui, nous avons une confiance totale en lui. »

Pour l’intéressé, il n’y a pas eu de révolution dans son jeu. Comme beaucoup de « journeyman », qui passent d’équipe en équipe, il faut juste saisir la bonne opportunité.

« Mon travail, c’est mon travail, et il ne change pas : être prêt pour n’importe quelle situation ou n’importe quel moment où l’on me demande d’intervenir. C’est la seule chose à laquelle je pense » confiait-il après la première manche. « Je ne pense pas à la manière dont tout a commencé, ni au passé. Nous aurons tout le temps de faire le bilan et de regarder en arrière quand tout sera terminé. Pour l’instant, c’est là où j’en suis. Nous sommes tous concentrés sur notre mission et sur la meilleure façon de nous entraider pour aller chercher une victoire. »

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 25 27:46 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2018-19 PHI 54 20:31 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2019-20 LAC 53 27:24 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BKN 61 23:00 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHO 69 20:50 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHO 40 20:11 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 15:47 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NY 50 15:14 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7 2025-26 NY 51 22:58 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 1.5 0.6 0.6 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.