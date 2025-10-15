Malcolm Brogdon prend sa retraite !

Invité au camp d'entraînement des Knicks pour décrocher l'un des deux contrats disponibles, Malcolm Brogdon a finalement jeté l'éponge, puisqu'il a carrément décidé de prendre sa retraite !

« Aujourd’hui, je commence officiellement ma reconversion après ma carrière de basketteur, J’ai fièrement consacré ma tête, mon corps et mon âme au sport au cours des dernières décennies. Avec les nombreux sacrifices qu’il a fallu pour en arriver là, j’ai reçu de nombreuses récompenses. Je suis profondément reconnaissant d’être arrivé à ce point selon mes propres termes et de pouvoir désormais profiter des fruits de ma carrière avec ma famille et mes amis. Merci, du fond du cœur, à tous ceux qui ont fait partie de mon parcours. » a confié Brogdon à ESPN.

Après seulement neuf saisons en NBA, l'ancien arrière des Bucks et des Pacers quittent la scène avec un beau palmarès individuel. Alors qu'il n'était qu'un second tour de Draft, il a décroché les trophées de Rookie Of The Year et de Meilleur sixième homme. C'était il y a deux ans, sous les couleurs des Celtics.

Mais à l'automne 2023, la direction de Boston chamboule tout pour récupérer Jrue Holiday, et Brogdon est sacrifié, envoyé à Portland. Ce sera finalement le début de la fin pour lui puisqu'il ne reverra jamais les sommets de la ligue avec une saison aux Blazers, puis aux Wizards.

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.2 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.6 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.2 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 2023-24 POR 39 29 44.0 41.2 81.9 0.7 3.1 3.8 5.5 1.5 0.7 1.5 0.2 15.7 2024-25 WAS 24 24 43.3 28.6 88.0 0.9 2.9 3.8 4.1 1.2 0.5 1.6 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.