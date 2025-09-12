Malcolm Brogdon a choisi New York

Ça s'active à New York. Les Knicks ont ainsi convié Garrison Mathews et Landry Shamet à leur « training camp » et voilà qu'ESPN annonce que Malcolm Brogdon a aussi décidé de s'engager à « Big Apple » !

Shams Charania parle d'un contrat d'un an, comme pour Landry Shamet, mais « l'insider » n'avait hier pas précisé que le bail n'était pas garanti, et il est donc possible qu'il en soit de même pour Malcolm Brogdon…

D'autant qu'avec les contrats de Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Jalen Brunson, Mikal Bridges ou encore Josh Hart, les Knicks n'ont plus que 3.7 millions de dollars de marge avant le « second apron ». Soit l'espace nécessaire pour signer un seul vétéran au minimum, et non pas deux. À moins que la franchise ne mette en place un échange dans les prochains jours, afin de récupérer un peu de flexibilité financière.

Malcolm Brogdon est-il en concurrence avec Landry Shamet et Garrison Matthews pour une place dans l'effectif de Mike Brown ? En tout cas, l'arrivée du Rookie de l'année 2017 et du Meilleur 6e homme de l'année 2023 apporterait un surplus d'expérience au banc new-yorkais, qui a déjà vu arriver Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele.

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.2 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.6 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.2 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 2023-24 POR 39 29 44.0 41.2 81.9 0.7 3.1 3.8 5.5 1.5 0.7 1.5 0.2 15.7 2024-25 WAS 24 24 43.3 28.6 88.0 0.9 2.9 3.8 4.1 1.2 0.5 1.6 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.