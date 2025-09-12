Malcolm Brogdon a choisi New York

Ça s'active à New York. Les Knicks ont ainsi convié Garrison Mathews et Landry Shamet à leur « training camp » et voilà qu'ESPN annonce que Malcolm Brogdon a aussi décidé de s'engager à « Big Apple » !
Shams Charania parle d'un contrat d'un an, comme pour Landry Shamet, mais « l'insider » n'avait hier pas précisé que le bail n'était pas garanti, et il est donc possible qu'il en soit de même pour Malcolm Brogdon…
D'autant qu'avec les contrats de Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Jalen Brunson, Mikal Bridges ou encore Josh Hart, les Knicks n'ont plus que 3.7 millions de dollars de marge avant le « second apron ». Soit l'espace nécessaire pour signer un seul vétéran au minimum, et non pas deux. À moins que la franchise ne mette en place un échange dans les prochains jours, afin de récupérer un peu de flexibilité financière.
Malcolm Brogdon est-il en concurrence avec Landry Shamet et Garrison Matthews pour une place dans l'effectif de Mike Brown ? En tout cas, l'arrivée du Rookie de l'année 2017 et du Meilleur 6e homme de l'année 2023 apporterait un surplus d'expérience au banc new-yorkais, qui a déjà vu arriver Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele.
|Malcolm Brogdon
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|MIL
|75
|26
|45.7
|40.4
|86.5
|0.6
|2.2
|2.8
|4.2
|1.9
|1.1
|1.5
|0.2
|10.2
|2017-18
|MIL
|48
|30
|48.5
|38.5
|88.2
|0.5
|2.8
|3.2
|3.2
|2.7
|0.9
|1.4
|0.3
|13.0
|2018-19
|MIL
|64
|29
|50.5
|42.6
|92.8
|1.0
|3.5
|4.5
|3.2
|1.6
|0.7
|1.4
|0.2
|15.6
|2019-20
|IND
|54
|31
|43.8
|32.6
|89.2
|0.9
|4.0
|4.9
|7.1
|1.8
|0.6
|2.4
|0.2
|16.5
|2020-21
|IND
|56
|35
|45.3
|38.8
|86.4
|1.0
|4.2
|5.2
|5.9
|2.0
|0.9
|2.1
|0.3
|21.2
|2021-22
|IND
|36
|34
|44.8
|31.2
|85.6
|0.9
|4.2
|5.1
|5.9
|2.0
|0.8
|2.1
|0.4
|19.1
|2022-23
|BOS
|67
|26
|48.4
|44.4
|87.0
|0.6
|3.6
|4.2
|3.7
|1.6
|0.7
|1.5
|0.3
|14.9
|2023-24
|POR
|39
|29
|44.0
|41.2
|81.9
|0.7
|3.1
|3.8
|5.5
|1.5
|0.7
|1.5
|0.2
|15.7
|2024-25
|WAS
|24
|24
|43.3
|28.6
|88.0
|0.9
|2.9
|3.8
|4.1
|1.2
|0.5
|1.6
|0.2
|12.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.