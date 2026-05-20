Landry Shamet, l’inattendu facteur X de New York

C’est la définition même du « role player » : être très bon dans un rôle, qu’il s’agisse de poser des écrans ou d’être un ‘stopper’ en défense. En l’occurrence, Landry Shamet a bâti toute sa carrière autour de ses qualités de shooteur.

Quand ça ne rentre pas, comme face aux Hawks au premier tour, il cire beaucoup. Mais quand ça rentre, comme cette nuit, il devient un facteur X et son +/- en dit long sur son impact dans la victoire des Knicks : +25 en 17 minutes passées sur le terrain.

« On en avait parlé ce matin avec le staff. On pensait pouvoir créer des tirs ouverts à 3-points, et Landry shootait très bien récemment » se justifie Mike Brown à propos de l’entrée de son shooteur à neuf minutes de la fin. « Avec Landry, OG, Brunson et KAT sur le terrain, s’ils mettent un grand sur Landry ou OG, c’est très bien… mais ensuite ils doivent gérer à la fois le tir extérieur et la pénétration. »

Un pari gagnant puisque Landry Shamet va inscrire 9 points à 3 sur 4 à 3-points, et il va profiter au maximum des pénétrations de Jalen Brunson pour sanctionner de loin. Mais c’est aussi en défense qu’il va faire la différence puisqu’il va éteindre Donovan Mitchell. « C’est un arrière de grande taille, rapide latéralement et capable de défendre sans faire faute » apprécie son coach. Voilà pourquoi il l’a testé sur Donovan Mitchell, et ça a fonctionné.

Shooter sans réfléchir

« L’un des luxes de notre équipe, c’est qu’on a beaucoup d’excellents défenseurs individuels et collectifs. Je n’avais presque pas joué pendant les trois premiers quarts-temps, donc arriver avec des jambes fraîches contre quelqu’un qui était en feu, ça aide » raconte Landry Shamet, qui a eu droit aux félicitations de Spike Lee. « J’ai juste essayé de rivaliser, d’être physique, de communiquer et de lui rendre la tâche difficile. C’est un joueur incroyable et il nous a vraiment fait mal pendant tout le match. »

Auteur du tir égalisateur à 99-99, Landry Shamet assure qu’il n’avait même pas le score en tête. « Honnêtement, quand j’ai tiré, je n’avais même pas réalisé que ça permettait d’égaliser. Et c’est justement ce qu’on veut quand on est sur une dynamique : ne pas trop réfléchir. J’étais ouvert en transition, j’ai pris le tir et c’est rentré. »

Il est rentré après avoir rebondi plusieurs fois sur le cercle… « Je me juste dit : ‘va dedans… va dedans…’ et il est rentré ». Et le Madison Square Garden a explosé !

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 25 27:46 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2018-19 PHI 54 20:31 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2019-20 LAC 53 27:24 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BKN 61 23:00 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHO 69 20:50 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHO 40 20:11 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 15:47 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NY 50 15:14 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7 2025-26 NY 51 22:58 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 1.5 0.6 0.6 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.