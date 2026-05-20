Après un incroyable « comeback », les Knicks achèvent les Cavaliers en prolongation !

Au lendemain du sommet entre le Thunder et les Spurs à l’Ouest, place au lancement de la finale de conférence à l’Est, entre des Knicks invaincus depuis sept matchs, mais surtout reposés depuis une semaine, et des Cavaliers qui débarquent tout juste du Michigan après s’être une nouvelle fois qualifiés au Game 7.

Le premier quart-temps est à deux vitesses : si Donovan Mitchell lance idéalement Cleveland en attaque, son passage sur le banc déboussole l’équipe et New York, jusqu’ici en difficulté face à l’agressivité défensive adverse, s’appuie sur Jalen Brunson pour courir, piquer à mi-distance et recoller. Un 12-0 renverse ensuite les visiteurs, tandis que les locaux ont vite fait oublier leur manque de rythme du début de match, marqué une forte maladresse à longue distance (23-16).

Si les Knicks conservent leur avance, en se nourrissant toujours des pertes de balle, ils se font peu à peu rattraper car les Cavaliers commencent à rentrer quelques tirs à 3-points, en plus de provoquer des fautes. Le duel Brunson/Mitchell continue de régaler le public du Garden, mais c’est pour le moment « Spida » qui a l’avantage, mettant les siens devant juste avant la pause (48-46).

Après la pause, Cleveland poursuit sur sa lancée : Donovan Mitchell score mais arrache surtout des ballons, Evan Mobley est davantage alimenté, et un écart se creuse. New York, encore lâché par son adresse, se met à gâcher des munitions avec la balle et l’attaque n’est pas aussi fluide que d’habitude. Une aubaine pour les Cavs, qui prennent confiance, font du « Hack-a-Mitch » et voient également Sam Merrill placer des flèches derrière l’arc, pendant que Jarrett Allen sort les muscles à l’intérieur (83-69).

À -22, alors qu’on les voyait déjà K.-O., les Knicks décident de se réveiller. Un 30-8 initié par Jalen Brunson redonne totalement vie au Garden, l’intensité remonte et les Cavaliers s’effondrent. « Captain Clutch Brunson » est dans la zone, c’est un récital de jeu en isolation… et d’un coup d’un seul, on se retrouve à égalité à une minute de la fin ! Mikal Bridges et Landry Shamet plantent les 3-points qui tuent, James Harden place un « stepback » à mi-distance pour calmer la salle, mais Brunson lui répond et, malgré la tentative de temps-mort de Mike Brown, direction la prolongation (101-101) ! Inespéré.

Le miracle new-yorkais est en marche, le public pousse et New York attaque parfaitement sa prolongation, contre une équipe de Cleveland complètement perdue et assommée. Plus rien ne fonctionne, c’est un festival d’échecs et Jalen Brunson, OG Anunoby puis Landry Shamet enfoncent le clou. Les coéquipiers d’un Donovan Mitchell transparent dans les moments-clés ne reviendront pas et le Garden peut faire du bruit pour ses héros, notamment « Captain Brunson » (115-104).

À RETENIR

– Un an après, New York exorcise ses démons. L’histoire est taquine : en 2025, lors du Game 1 de la finale de conférence, les Knicks gâchaient une avance de 17 points dans le quatrième quart-temps et perdaient en prolongation face aux Pacers. Douze mois plus tard, et toujours lors du Game 1 de la finale de conférence, les Knicks effacent un retard de 22 points dans le quatrième quart-temps et gagnent en prolongation face aux Cavaliers. Et si ce match était déjà un tournant dans la série, comme il y a un an finalement ?

– Le plus gros « comeback » de New York en playoffs. Jusqu’ici, les Knicks n’avaient jamais gagné de match de playoffs au cours duquel ils avaient compté 22 points de retard. C’est désormais chose faite et les joueurs de Mike Brown, en grande difficulté à 71-93, ont tout simplement terminé leur match sur un… 44-11 ! Treize dernières minutes totalement dingues, à l’image de cette ambiance dans la salle, pour s’offrir à l’arrivée une huitième victoire de suite.

– Jalen Brunson, le super-héros de Gotham. À New York, c’est Jalen Brunson qui règne en maître sur la ville et ce Game 1 le démontre un peu plus. Auteur de 17 de ses 38 points dans le quatrième quart-temps et dans la prolongation, « Captain Clutch » a sorti les Knicks d’une bien vilaine situation. En isolation, ils sont très peu à pouvoir le contenir et ce ne sont pas les défenseurs des Cavaliers qui en ont été capables. La stratégie défensive sur le meneur peut toutefois interroger, puisque Kenny Atkinson n’a jamais cherché à s’adapter pour éviter de prendre l’eau, lorsqu’il alignait les paniers face à James Harden et consorts.

– Cleveland peut s’en mordre les doigts. À huit minutes de la fin, on imagine que des fans des Knicks quittaient le Madison Square Garden, vu comment les Cavaliers dominaient cette partie avec un +22. Oui, mais voilà : rien n’est terminé, même quand les probabilités de victoire affichent… 99.9% ! À partir du moment où les joueurs de Kenny Atkinson ont mené 93-71, plus rien n’a fonctionné, les leaders ont disparu, les briques se sont accumulées et les paniers se sont enchaînés côté Knicks. Un effondrement en bonne et due forme, dont il faudra absolument se relever jeudi, pour éviter de passer d’un potentiel 1-0 à un éventuel 0-2.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.