La méthode payante de Mike Brown dans la répartition des minutes

Depuis qu’il porte le maillot des Knicks, Jalen Brunson n’était jamais resté si peu de temps sur les terrains en playoffs. En 2023 pour sa première campagne, le meneur restait ainsi en jeu 40 minutes en moyenne par match, contre quatre minutes de moins cette année.

Le remplacement de Tom Thibodeau par Mike Brown est bien sûr pour beaucoup dans cette évolution, qui concerne tous les titulaires new-yorkais. Alors que le premier assumait cette stratégie de tirer un maximum sur ses cadres, quitte à les épuiser, son successeur a débarqué à New York avec une toute autre approche.

Une « philosophie » héritée, selon ses dires, de ses postes précédents au contact de Gregg Popovich aux Spurs, où il a été assistant en début de carrière, et surtout aux côtés de Steve Kerr chez les Warriors, dont il a été l’un des bras droits lors de la période dorée, entre 2016 et 2022.

« Steve était vraiment bon pour faire jouer beaucoup de joueurs différents. Et au-delà de ça, un gars qui n’était plus dans la rotation depuis un moment pouvait se retrouver titulaire d’un match à l’autre. Cela permettait de maintenir les joueurs impliqués », décrit le technicien, qui a appliqué ce principe à merveille.

Exemple dans ces playoffs où il a dû sortir Miles McBride de sa boîte lors du passage à l’infirmerie d’OG Anunoby. Le remplaçant habituel a répondu présent avec une sortie à 25 points lors du Game 4 à Philadelphie. Plus d’une fois décisif lui aussi, Landry Shamet a été un grand bénéficiaire de cette meilleure distribution des minutes.

Plusieurs titulaires jouent moins en playoffs

« On a un groupe où tout le monde se soutient sincèrement et veut voir l’autre réussir. C’est précieux d’avoir un vestiaire où cette compétition interne ne vient pas polluer l’ambiance. Quand on regarde notre banc, différents joueurs ont été intégrés tout au long des playoffs et ont dû élever leur niveau de jeu, assumer des rôles plus importants dans certaines situations », remarque le shooteur.

Une « saine dose de compétitivité » à l’œuvre quand Landry Shamet a par exemple piqué des minutes au titulaire Josh Hart, contraint de suivre la remontée des Knicks lors du Game 1 face aux Cavs depuis le banc. « Landry était sur le terrain en train de gérer, j’étais super content pour lui. Mais il a fallu un peu de temps et d’introspection pour en arriver là », formule Josh Hart, avouant tout de même être passé par des moments de doute.

Joueur le plus utilisé de la ligue en saison régulière l’an dernier (37.6 minutes), il a vu son temps de jeu « chuter » à 30 minutes cette saison. Tous les autres titulaires ont joué entre 30 et 35 minutes par soir. Ce qui est toujours le cas en playoffs, mais sans explosion pour autant.

Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges jouent même un peu moins, ce qui a été facilité par les gros écarts infligés par les Knicks sur les tours précédents. Le contraste est dans tous les cas important avec les playoffs 2025 durant lesquels les cinq titulaires jouaient au moins 35 minutes.

« Au bout du compte, je ne suis pas médecin, mais d’après ce que dit le personnel médical, si vous arrivez à gérer le temps de jeu pendant la saison régulière, cela aide pour les playoffs. Comme on me l’a répété, j’y crois. Et c’est ce que j’ai essayé de faire », termine Mike Brown, qui a vu juste en ouvrant davantage le banc new-yorkais.