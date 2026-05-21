Maladroit, Josh Hart a regardé le comeback des Knicks du banc

En remontant 22 points en sept minutes dans le dernier quart-temps, les Knicks ont signé un comeback historique dans le Game 1 de la finale de conférence Est face aux Cavaliers. Un grand moment dont Josh Hart a pourtant été privé. Le joueur de New York était en effet sur le banc quand ses coéquipiers ont réussi cet exploit.

Pourquoi ? Parce que Mike Brown a tenté, pour la première fois de ces playoffs, un cinq uniquement composé de shooteurs : Jalen Brunson, Landry Shamet, OG Anunoby, Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns. Avec cette formation, les Knicks ont inscrit 44 points en 12 minutes, à 15/20 au tir dont 6/8 à 3-points !

« C’est toujours difficile de regarder du banc », ne cache pas le titulaire. « Je voulais évidemment être sur le terrain, je voulais aider les gars à gagner. Mais, au fond, j’aborde les choses avec humilité. Je suis ici pour servir les gars, pour m’assurer qu’ils sont en bonne position pour réussir. Je mets toujours le succès collectif au-dessus du mien. »

Pourtant, avec ses 41 % de réussite à 3-points en saison régulière, Josh Hart peut faire mal derrière l’arc. Mais son adresse a chuté durant les playoffs. Et dans cette rencontre, avec son 1/5 de loin, l’ancien de Portland n’avait pas le profil idéal pour accompagner ce comeback. C’est donc Landry Shamet qui a pris sa place, avec réussite.

Ne pas douter

D’ailleurs, les Cavaliers avaient des choix à faire en défense et ils ont laissé des espaces à Josh Hart. « Je vais prendre exactement les mêmes tirs et les prendre avec confiance », annonce-t-il. « Je prends de bons tirs. Je ne les marque pas, c’est tout. Je vais continuer de tenter ma chance. Je travaille très dur sur mon shoot. »

Mike Brown n’est pas inquiet. Sa patience avec Mikal Bridges avait déjà payé face aux Sixers, après les difficultés de l’ailier contre les Hawks, et le coach espère le même scénario avec Josh Hart. Il n’y a donc pas de raison de s’alarmer face à la maladresse d’un joueur qui a tout de même disputé 30 minutes dans ce Game 1.

« Josh ou Mikal, dans la série face à Atlanta, ont volontairement renoncé à des minutes et l’ont très bien pris. Mikal a été fantastique et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la même chose avec Josh », indique le coach.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.