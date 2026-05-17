La patience de Mike Brown avec Mikal Bridges a payé

« Tout est sur la table. » Ainsi s’exprimait Mike Brown en amont du Game 4 face aux Hawks, au sujet d’un possible changement de cinq majeur qui aurait pu concerner Mikal Bridges. Ce dernier venait de signer sa pire prestation de ces playoffs, avec une copie blanche : 0 point à 0/3 au tir.

L’ailier est pourtant resté titulaire au match suivant, et n’a finalement jamais été relégué sur le banc au coup d’envoi d’une rencontre. Comme c’est le cas depuis son arrivée à New York, en 2024. Et après un début de campagne très compliqué, Mikal Bridges a parfaitement réagi.

« C’est toujours super quand votre entraîneur a confiance en vous. Et les coéquipiers qui restent soudés, qui me permettent aussi de garder confiance. On sait tous que l’objectif final est d’essayer de gagner des matchs, et de faire tout ce qu’il faut pour gagner. Même dans mes erreurs, j’essaie de faire le maximum et je sais que je dois rebondir et en tirer des leçons », remarque aujourd’hui le joueur de 29 ans.

Celui-ci a signé un sérieux bond statistique. Lors de ses cinq premières apparitions dans cette campagne de playoffs, il s’était contenté de 7.2 points – moitié moins que sa moyenne sur la saison – à 44% au tir, dont 27% de loin. Puis, lors des cinq matchs suivants, une séquence lancée par ses 24 points dans le feu d’artifice final à Atlanta, Mikal Bridges a tourné à 18.3 points à 68% au tir, dont 47% de loin !

Mike Brown a fait le pari de la confiance

Face aux Sixers, il a ainsi contribué à faire oublier OG Anunoby, toujours à l’infirmerie, tout en se dépensant beaucoup en défense sur Tyrese Maxey. Une juste récompense pour son coach, qui n’a jamais vraiment douté de lui.

« Je disais la vérité. Il sait jouer, il a déjà été dans cette situation auparavant, on a connu le succès avec lui. Donc je ne faisais que répondre aux questions le concernant. Il a mérité le droit d’être là et de faire beaucoup de choses différentes. Il est clairement un élément important de ce que nous essayons d’accomplir », situe le technicien, qui avait tout de même préféré miser sur Miles McBride par séquences.

Fin avril, Mike Brown assurait ne pas s’inquiéter pour son joueur, persuadé qu’une réaction allait venir : « Mikal est un professionnel. Il a joué des centaines de matchs donc cela devrait aller. » Cette réaction est bien arrivée, permettant à Mikal Bridges et aux Knicks d’aborder cette finale de conférence dans des conditions optimales.

« On ne peut pas regarder le passé. On en tire des leçons, mais il faut être présent et faire le nécessaire pour s’améliorer. C’est vraiment de ça dont il s’agit. Apprendre de chaque match et essayer de s’améliorer à chaque match. C’est ce qui a donné ce résultat », se félicite Mikal Bridges pour conclure.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.