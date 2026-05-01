Les Knicks en version « basket total »

La série contre les Hawks est une parfaite photographie des performances des Knicks depuis quelques temps maintenant. C’est-à-dire qu’ils peuvent alterner le moins bon, voire le médiocre, avec le très bon, voire l’excellence. Ils l’ont fait dans ce premier tour, en terminant sur une bonne note. Quasiment parfaite même.

L’énorme victoire de 51 points à Atlanta dans ce Game 6 s’est d’abord écrite en défense. En premier quart-temps, les Knicks ont compilé 7 interceptions et 3 contres, poussant les Hawks à perdre pas moins de huit ballons.

« On a pu faire des stops et courir en transition, pour avoir des layups. Ça vient de notre défense, ça nous permet de jouer vite, de jouer en transition et de mettre des tirs. Surtout cela montre de quoi on est capable en défense. C’est très important », analyse Jalen Brunson.

Les troupes de Mike Brown ont ainsi limité leur adversaire à 89 points, à 25% de réussite à 3-pts, qui a perdu 19 ballons, tout en volant 16 ballons. CJ McCollum est peut-être l’exemple le plus frappant des performances défensives des Knicks. Le bourreau des premiers matches a été étouffé, finissant le Game 5 avec 6 points, puis le Game 6 avec 11 points à 4/13 au shoot. « J’ai été physique et j’ai pu le forcer à prendre des tirs compliqués. J’ai essayé de lui rendre la vie difficile », raconte Josh Hart.

Karl-Anthony Towns, symbole d’une attaque en pleine évolution

Maintenant que l’attaque cadencée des Hawks était éteinte, au moins limitée, il fallait encore faire la différence de l’autre côté du terrain. Là encore, dans la sixième manche, on a vu les Knicks qui sont capables de dominer comme jamais. Cela leur arrive de temps en temps durant la saison régulière, dans des soirées où les vagues sont énormes et répétées. Notamment parce que, comme ils peuvent courir, Mikal Bridges et OG Anunoby se régalent.

« Il a été excellent. Il a fait ce qu’il est capable de faire », se félicite le coach de New York en parlant de Mikal Bridges, 24 points à 10/12 au shoot dans cette rencontre contre 35 unités au total dans les cinq premières. « Je n’oublie pas non plus que sa défense a été phénoménale. »

Quand il faut attaquer sur demi-terrain, c’est Karl-Anthony Towns, dans un rôle à la Nikola Jokic, qui fait tourner la machine. Dans la dernière victoire, il a réalisé un triple-double avec 12 points, 11 rebonds et 10 passes, son deuxième de la série. Au fil de la série, l’attaque des Knicks a évolué pour finalement montrer son plus beau visage jeudi soir en Géorgie, afin de conclure avec la manière ce premier tour.

« Le plus important, c’est qu’il fallait changer notre attaque. Ne pas faire un changement drastique comme on l’a fait durant la saison mais un changement tout de même, car toutes les possessions étaient compliquées dans les trois premiers matches, surtout en fin de rencontre », reconnaît Mike Brown. « Ils nous ont forcé à jouer différemment. Il fallait trouver un moyen de faciliter les choses à nos joueurs, en permettant de profiter de leurs points forts, sans les freiner pour autant. »