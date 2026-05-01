Les Knicks se qualifient avec une gifle historique : +51 !

Les Knicks commencent parfaitement la rencontre avec une défense bien en place et surtout très efficace. Elle vole beaucoup de ballons, utilisés en transition. Rapidement, Jalen Brunson et sa bande passent un 14-0 qui va finalement se transformer en 23-2. Mikal Bridges et OG Anunoby font des dégâts et à l’issue du premier quart-temps, New York a déjà fait l’écart, et pas qu’un peu (15-40).

Le souci pour Atlanta, c’est que rien ne va. Les tirs ne rentrent pas, la défense coule et en face, les Knicks restent sérieux et continuent d’enfoncer le clou. Résultat : les minutes filent et l’écart gonfle encore et encore. On est déjà à +30, ensuite +40, avant d’arriver à 50 points d’écart. Le score à la pause est à peine croyable : 36-83 !

Forcément, vu le coup sur la tête reçu par les hommes de Quin Snyder, la rencontre est pliée et la seconde période ne change rien. Elle offre simplement des minutes à Zaccharie Risacher et confirme la victoire des Knicks sur le score de 89-140. Le sixième plus gros écart de l’histoire des playoffs. Et une qualification bien méritée pour la demi-finale de conférence contre le vainqueur du Game 7 entre les Celtics et les Sixers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démolition de la première période. Jamais une équipe n’avait autant dominé une première période dans l’histoire des playoffs, avec 47 points d’écart. L’ancien record était à 41 unités. Surtout, le tsunami des Knicks s’est fait à une vitesse folle : après seulement 17 minutes de jeu, il y avait déjà 40 points ! Les Hawks ont pris l’eau à une vitesse phénoménale et nul doute qu’ils ont été débordés mentalement également, en passant d’un début de match où tout est possible à une défaite sûr et certaine en moins de 15 minutes !

– Les prestations de Mikal Bridges et OG Anunoby. Le premier n’a pas toujours été tranchant ni prolifique dans cette série mais là, c’est lui, avec son compère dans l’aile, qui a lancé les Knicks en premier quart-temps, avec ses courses et ses finitions. L’ancien des Nets a marqué 8 points dans les douze premières minutes quand le Britannique avait presque battu les Hawks à lui seul, avec 14 unités. Mikal Bridges va finir cette partie avec 24 points à 10/12 au shoot et OG Anunoby à 29 points à 11/14 au shoot, avec un 6/8 à 3-pts pour les deux. Évidemment, quand ils sont aussi bons, tout devient facile pour New York.

– Les minutes de Zaccharie Risacher. L’incroyable scénario de la première période a au moins permis au Français de jouer quelques minutes après la pause, certes dans des conditions peu agréables. Mais comme il n’avait eu que 6 minutes pour s’exprimer depuis le début de la série, en passant trois rencontres entières sur le banc, les 16 minutes sont tout de même à noter pour lui. L’ailier français termine ses playoffs frustrants sur une sortie à 8 points à 4/9 au shoot et 3 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.