L’historique comeback des Knicks

Il est sportif de suivre les Knicks en playoffs depuis deux ans, surtout pour les fans qui passent du rire aux larmes et inversement dans des soirées pleines d’émotions, parfois contradictoires. La saison passée, à trois reprises contre Boston puis Indiana, les joueurs de New York avaient en effet réussi des comebacks de plus de vingt points. Ils sont des spécialistes du genre, mais dans ce Game 1 face aux Cavaliers, ils ont fait encore plus fort.

En effet, à 7 minutes et 52 secondes de la fin, ils étaient menés 93-71 et se dirigeaient donc vers une défaite. Néanmoins, les fans du Madison Square Garden étaient encore en tribune. « Je leur suis vraiment reconnaissant car ils auraient pu partir », insiste d’ailleurs Jalen Brunson.

Cela aurait toutefois été dommage car l’histoire va alors s’écrire, avec un 30-8 pour arracher une prolongation, avant de s’imposer dans cette première manche. Sur les 12 dernières minutes et 52 secondes, les troupes de Mike Brown vont ainsi passer un 44-11 à Donovan Mitchell et ses coéquipiers !

« Notre défense a été spéciale dans ces playoffs. On l’a vu dans le quatrième quart-temps et la prolongation. Ça nous a permis de remporter ce match contre une très bonne équipe », commente Karl-Anthony Towns.

Aucune équipe n’était revenue de 22 points en sept minutes

Revenir de 22 points dans le dernier quart-temps est très, très rare puisqu’une seule équipe avait réussi cela, avant New York, à ce niveau de la compétition. Ce sont les Clippers face aux Grizzlies, dans le Game 1 du premier tour en 2012. Chris Paul, Blake Griffin et compagnie avaient remonté un écart de 24 points dans le dernier acte.

Mais si on raffine encore, ce comeback est carrément unique. Avant ce match, en playoffs, quel était le bilan des équipes menées d’au moins 20 points à sept minutes du terme ? Aucune victoire pour 643 défaites !

Les Knicks font donc l’histoire et effacent un peu la déception du Game 1 de la finale de conférence 2025 contre Indiana. Pour rappel, les Pacers étaient menés de 17 points à six minutes de la fin, avant de décrocher une prolongation sur un improbable shoot de Tyrese Haliburton et de gagner cette rencontre. Jalen Brunson et ses coéquipiers ne voulaient pas d’un nouveau faux départ dans cette série : mission accomplie, de façon inoubliable.