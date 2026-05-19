Les Knicks ne veulent pas d’un faux départ en finale de conférence

Cela fait déjà un an, en finale de conférence, que les Knicks s’étaient fait crucifier par un invraisemblable tir à 3-points de Tyrese Haliburton au buzzer. Malgré un avantage de 17 points dans le quatrième quart-temps, ils avaient ensuite lâché prise en prolongation, perdant donc ce Game 1 au Madison Square Garden et courant après leur retard pendant toute la série, finalement perdue en six manches.

Douze mois plus tard, Indiana est en vacances mais New York est de retour en finale de conférence et, forcément, les New-Yorkais ont en tête leur défaite cruelle de 2025, même si beaucoup de choses ont changé depuis.

« J’y ai pensé, mais chaque année est différente », rappelle justement Jalen Brunson, le capitaine de la franchise. « Il faut en quelque sorte repartir de zéro et tout réinitialiser. Puis on en tire des leçons. On était très déçus du résultat, mais on est allés de l’avant. »

Puis d’ajouter : « L’expérience permet de tirer beaucoup de leçons. Évidemment, nous savons ce que nous avons à faire et ce ne sera pas facile, mais je pense que notre capacité à bien terminer les matchs et les quarts-temps va être vraiment cruciale. L’an dernier, lors du Game 1, nous n’avons pas su le faire et le fait de perdre aussi le Game 2 avait changé beaucoup de choses. Donc nous devons juste être bien préparés, comprendre ce que nous devons faire pendant 48 minutes, rester concentrés et, qu’on gagne ou qu’on perde, avoir une mémoire à court terme. »

Donner le ton d’entrée de série

À la veille de lancer leur série face aux Cavaliers, les Knicks insistaient ainsi sur la nécessité de bien commencer et de se montrer conquérants dès le Game 1.

« On veut toujours frapper en premier, en deuxième, en troisième et bien sûr en dernier, donc ça va être important d’essayer de le faire. On a déjà parlé de nos entames de match et, il faut le reconnaître, les gars ont été meilleurs en playoffs que vers la fin de la saison régulière à ce niveau », estime Mike Brown, le coach new-yorkais, qui n’était pas sur le banc il y a un an puisque c’était encore Tom Thibodeau.

En quête de leurs premières Finals depuis 1999, les Knicks surfent sur une série de sept victoires consécutives mais, malgré cela, ils ne veulent pas s’enflammer. Surtout après ce qu’ils ont vécu face aux Pacers.

« En playoffs, on ne veut jamais lâcher des matchs que l’on devrait gagner », explique Josh Hart. « On ne peut jamais se relâcher, surtout avec le style de jeu de la NBA actuelle : on voit des avances de 10, 15 ou 20 points fondre en quatre ou cinq minutes. C’est donc cette mentalité qu’il faut avoir, celle de se dire que ce n’est jamais fini. Il faut jouer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de temps au chrono. On ne peut pas donner des matchs. »

« C’est aussi arrivé cette année face aux Hawks » précise Jalen Brunson sur le premier tour. « On a levé le pied, même dans le Game 1 qu’on a gagné. Mais aussi dans le Game 2, qu’on a perdu. C’est quelque chose sur lequel nous devons continuer à nous améliorer, et je pense que c’est le cas, mais nous ne pouvons pas être satisfaits. »