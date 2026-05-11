Place au « Deuce McBride Show » !

« Il a été fantastique ! En début du match, c’était vraiment le « Deuce McBride show ». Il a mis de gros tirs d’entrée qui nous ont donné le momentum. On avait parlé du fait qu’on voulait attaquer le match en jouant vite et Deuce nous a permis de le faire. Félicitations à lui, il a sorti l’un des meilleurs matchs que j’ai vu de sa part, surtout dans le contexte dans lequel on était ».

Au même titre que l’ensemble de ses coéquipiers, Karl-Anthony Towns a forcément eu un petit mot à l’attention de Miles McBride, facteur X du premier quart-temps qui a permis aux Knicks de prendre le meilleur sur Philadelphie pour la quatrième fois en quatre matchs pour se hisser à nouveau en finale de conférence.

Titularisé à la place d’OG Anunoby, comme lors du Game 3, le joker de luxe de Mike Brown a démarré sur les chapeaux de roue, inscrivant 12 des 20 premiers points de son équipe, avec ce 4/4 à 3-points passé en moins de 90 secondes qui a forcé Philadelphie à courber l’échine dès l’entame.

À chaque tir, les « Deuuuuuuce » scandés par les fans des Knicks depuis les travées de la Xfinity Mobile Arena n’ont fait que renforcé sa confiance. Chaud bouillant d’entrée, il ne s’est jamais refroidi, terminant à 7/9 de loin pour alimenter ses 25 points. Il a même failli mettre un improbable 3+1 après avoir vu le ballon rebondir sur le cercle puis la planche, panier finalement refusé après un « challenge » de Nick Nurse.

« J’ai toujours le sentiment que je vais mettre des tirs. J’ai confiance en mon travail, ma préparation, et puis ils m’ont laissé ouvert », a-t-il déclaré. « Le staff a confiance en moi, mes coéquipiers aussi (…). C’était ce qu’on voulait faire. Ce groupe est spécial, mais on ne peut pas prendre ça pour acquis. Nos fans le voulaient aussi, mais on se doit de rester concentré, en gardant à l’esprit qu’arriver en finale de conférence n’est pas le but final ».

Une confiance à toute épreuve

Sa sortie est d’autant plus épatante qu’elle intervient après un match sans relief de sa part, à 3 points à 1/6 au tir. Plus globalement, sa campagne de playoffs n’avait pas été époustouflante jusque là, particulièrement lors de ses cinq matchs précédents, shootant à 6/24 dont un petit 5/19 derrière l’arc. Puis il a suffi d’une étincelle pour que tout se remette à nouveau en place, à tel point qu’il n’a touché que la ficelle lors de son 4/4 en premier quart-temps ! Son coach, Mike Brown, n’a en tout cas jamais douté de son aptitude à rebondir.

« Deuce est incroyable. Il a cette capacité à créer de l’espace sur le terrain pour les autres. Il a cette confiance en lui, cette assurance qui nous fait atteindre un autre niveau des deux côtés du terrain», a-t-il souligné. « C’est juste un dur à cuire, il a un état d’esprit de costaud. C’est un joueur de foot US. Pour pouvoir avoir une chance dans la vie, dans tout ce que tu puisses faire, il faut avoir la mémoire courte, et il a clairement la mémoire courte ».

Jalen Brunson peut lui aussi témoigner de cette force de caractère que dégage Deuce McBride, et qui s’est à nouveau révélée dimanche par ce match proche de la perfection.

« Il a ce truc, et il l’a toujours eu. Peut-être que vous ne le voyez que maintenant, mais pour être honnête, je l’ai remarqué dès le premier jour où je l’ai rencontré. Il y a eu un moment au cours de la saison où le coach lui a demandé de faire circuler le ballon, alors que Deuce venait de prendre un tir qui n’était pas le meilleur tir. Et sur la possession suivante, Deuce a repris le ballon, a repris le tir et l’a mis. C’est juste la confiance qu’il a en lui, et qu’on a tous en lui », a confié le leader des Knicks.

New-York va maintenant avoir le luxe de s’offrir quelques jours sans match à haute intensité et OG Anunoby va pouvoir sereinement continuer à soigner son ischio, tout en sachant que Deuce McBride assure ses arrières…

Miles McBride Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NY 40 9:18 29.6 25.0 66.7 0.1 1.0 1.1 1.0 1.1 0.4 0.1 0.0 2.2 2022-23 NY 64 11:53 35.8 29.9 66.7 0.2 0.6 0.8 1.1 0.9 0.6 0.4 0.1 3.5 2023-24 NY 68 19:32 45.2 41.0 86.0 0.5 1.0 1.5 1.7 1.6 0.7 0.4 0.1 8.3 2024-25 NY 64 24:53 40.6 36.9 81.3 0.7 1.8 2.5 2.9 1.7 1.0 0.6 0.3 9.5 2025-26 NY 41 26:20 42.3 41.3 78.7 0.6 1.9 2.4 2.6 1.7 0.9 0.8 0.2 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.