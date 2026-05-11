De retour en finale de conférence, les Knicks « sweepent » les Sixers sans ménagement !

Les Knicks ont terminé la série comme ils l’avaient débutée : par une impressionnante démonstration de force. À la différence près que, cette fois-ci, ils évoluaient en terrain hostile – mais avec le bruyant soutien de leurs fans – et sans OG Anunoby pour la deuxième fois de suite.

Lancés par une entame proche de la perfection et portés par une adresse extérieure irréelle, les coéquipiers de Deuce McBride ont donc mis fin aux espoirs de « comeback » des Sixers, fessés 4-0 et désormais en vacances.

Pour une équipe dos au mur à la maison, Philadelphie n’a pas vraiment dégagé le sentiment d’urgence attendu. Au contraire : ce sont les New-Yorkais qui ont enflammé le premier quart-temps… Et de quelle manière ! Les joueurs de Mike Brown ont surclassé leurs adversaires en dominant le combat dans la raquette, mais surtout en brillant par leur adresse extérieure, avec ce 11/12 à 3-points pour rapidement compter 20 longueurs d’avance.

Joker de luxe, Deuce McBride a illustré cette euphorie en enchaînant quatre paniers de suite à 3-points pour mettre les locaux à -14 au bout de cinq minutes. Après Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson et Landry Shamet y sont allés d’un 2/2 derrière l’arc, portant la marque à un invraisemblable 43-23.

Jusqu’à +44 pour New York !

Sonnés, les Sixers ont plongé jusqu’à -27 en première mi-temps après le nouveau 3-points de Landry Shamet, le « 2+1 » de Josh Hart et deux novelles flèches de « KAT » puis de l’incontournable Deuce McBride. Difficile dans ces conditions d’espérer quoi que ce soit côté Philly.

Les causeries enflammées de Nick Nurse n’y ont pratiquement rien changé. Relégué à -24 après deux ultimes paniers à 3-points de la paire Miles McBride – Josh Hart (81-57), Philadelphie a continué de s’enfoncer au retour des vestiaires, pendant que New York enfilait les 3-points comme des perles, entre deux nouveaux tirs lointains de Jalen Brunson et le duo McBride/Hart encore nouveau à l’œuvre (105-75).

Même à ce stade, les Knicks ont trouvé les ressources pour maintenir le pied sur l’accélérateur en s’offrant un 15-4, alimenté par le trio Jose Alvarado – Landry Shamet – Karl-Anthony Towns, et les Sixers ont bouclé le troisième quart-temps une nouvelle fois dépassés (122-83).

Après douze dernières minutes aux airs de calvaire pour Philadelphie, New York s’est finalement imposé 144-114, en comptant jusqu’à 44 points d’avance. Histoire de tracer sa route vers sa deuxième finale de conférence en deux ans, tandis que Nick Nurse et ses troupes sont bons pour quelques maux de tête lors des prochains jours.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps historique. Avant un raté de Landry Shamet, New York a débuté le match par un… 11/12 à 3-points ! Un incroyable festival qui a écœuré Philly et tué le suspense en à peine un quart-temps. Mieux encore, les Knicks ont bouclé les douze premières minutes avec 43 points, leur nouveau record de franchise en matière de points inscrits dans un quart-temps de playoffs. Grâce à Pacôme Dadiet, ils ont aussi établi leur record de 3-points en playoffs, avec ce joli 25/44 qui égale le record « all-time » des Cavs (2016) et des Bucks (2023). Leurs 144 points constituent enfin un record de franchise sur un match de playoffs.

– Deuce McBride, le sniper de luxe. Encore titularisé avec Jalen Brunson pour remplacer OG Anunoby, le joker de Mike Brown a réalisé une performance exceptionnelle, marquée par ce coup de chaud de folie avec quatre paniers à 3-points inscrits en moins de 90 secondes ! Plutôt discret dans le Game 3, il a cette fois-ci été époustouflant jusqu’à la fin, comme en témoigne son « 3+1 » avec le rebond sur le cercle et l’aide de la planche avant de rentrer. Un panier finalement refusé après «challenge» de Nick Nurse. À l’arrivée, cela donne 25 points à 7/9 à 3-points, dans une soirée où l’ex-pensionnaire de West Virginia a été touché par la grâce.

– Les Sixers en dessous de tout. Les Sixers se remettront-ils d’un tel « sweep » ? Si la tournure des événements a rapidement placé les locaux dans l’embarras face à l’insolente adresse extérieure de l’adversaire, c’est également parce que Philadelphie n’a pas été l’agresseur dès l’entame de match. Le combat au rebond a parfaitement symbolisé le manque d’engagement d’une formation pourtant dos au mur, mais qui a concédé 12 rebonds offensifs dans la seule première mi-temps. Menés de 24 points à la pause, les locaux ne s’en sont jamais remis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.