Matchs
NBA
Matchs
NBA

De retour en finale de conférence, les Knicks « sweepent » les Sixers sans ménagement !

Publié le 11/05/2026 à 0:57 Twitter Facebook

Déjà surclassés dans le Game 3, les Sixers ont complètement craqué face à des Knicks euphoriques, lancés par un premier acte historique et qui l’ont emporté sans la moindre difficulté : 144 à 114 !

Les Knicks ont terminé la série comme ils l’avaient débutée : par une impressionnante démonstration de force. À la différence près que, cette fois-ci, ils évoluaient en terrain hostile – mais avec le bruyant soutien de leurs fans – et sans OG Anunoby pour la deuxième fois de suite.

Lancés par une entame proche de la perfection et portés par une adresse extérieure irréelle, les coéquipiers de Deuce McBride ont donc mis fin aux espoirs de « comeback » des Sixers, fessés 4-0 et désormais en vacances.

Pour une équipe dos au mur à la maison, Philadelphie n’a pas vraiment dégagé le sentiment d’urgence attendu. Au contraire : ce sont les New-Yorkais qui ont enflammé le premier quart-temps… Et de quelle manière ! Les joueurs de Mike Brown ont surclassé leurs adversaires en dominant le combat dans la raquette, mais surtout en brillant par leur adresse extérieure, avec ce 11/12 à 3-points pour rapidement compter 20 longueurs d’avance.

Joker de luxe, Deuce McBride a illustré cette euphorie en enchaînant quatre paniers de suite à 3-points pour mettre les locaux à -14 au bout de cinq minutes. Après Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson et Landry Shamet y sont allés d’un 2/2 derrière l’arc, portant la marque à un invraisemblable 43-23.

Jusqu’à +44 pour New York !

Sonnés, les Sixers ont plongé jusqu’à -27  en première mi-temps après le nouveau 3-points de Landry Shamet, le « 2+1 » de Josh Hart et deux novelles flèches de « KAT » puis de l’incontournable Deuce McBride. Difficile dans ces conditions d’espérer quoi que ce soit côté Philly.

Les causeries enflammées de Nick Nurse n’y ont pratiquement rien changé. Relégué à -24 après deux ultimes paniers à 3-points de la paire Miles McBride – Josh Hart (81-57), Philadelphie a continué de s’enfoncer au retour des vestiaires, pendant que New York enfilait les 3-points comme des perles, entre deux nouveaux tirs lointains de Jalen Brunson et le duo McBride/Hart encore nouveau à l’œuvre (105-75).

Même à ce stade, les Knicks ont trouvé les ressources pour maintenir le pied sur l’accélérateur en s’offrant un 15-4, alimenté par le trio Jose Alvarado – Landry Shamet – Karl-Anthony Towns, et les Sixers ont bouclé le troisième quart-temps une nouvelle fois dépassés (122-83).

Après douze dernières minutes aux airs de calvaire pour Philadelphie, New York s’est finalement imposé 144-114, en comptant jusqu’à 44 points d’avance. Histoire de tracer sa route vers sa deuxième finale de conférence en deux ans, tandis que Nick Nurse et ses troupes sont bons pour quelques maux de tête lors des prochains jours.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un premier quart-temps historique. Avant un raté de Landry Shamet, New York a débuté le match par un… 11/12 à 3-points ! Un incroyable festival qui a écœuré Philly et tué le suspense en à peine un quart-temps. Mieux encore, les Knicks ont bouclé les douze premières minutes avec 43 points, leur nouveau record de franchise en matière de points inscrits dans un quart-temps de playoffs. Grâce à Pacôme Dadiet, ils ont aussi établi leur record de 3-points en playoffs, avec ce joli 25/44 qui égale le record « all-time » des Cavs (2016) et des Bucks (2023). Leurs 144 points constituent enfin un record de franchise sur un match de playoffs.

Deuce McBride, le sniper de luxe. Encore titularisé avec Jalen Brunson pour remplacer OG Anunoby, le joker de Mike Brown a réalisé une performance exceptionnelle, marquée par ce coup de chaud de folie avec quatre paniers à 3-points inscrits en moins de 90 secondes ! Plutôt discret dans le Game 3, il a cette fois-ci été époustouflant jusqu’à la fin, comme en témoigne son « 3+1 » avec le rebond sur le cercle et l’aide de la planche avant de rentrer. Un panier finalement refusé après «challenge» de Nick Nurse. À l’arrivée, cela donne 25 points à 7/9 à 3-points, dans une soirée où l’ex-pensionnaire de West Virginia a été touché par la grâce.

Les Sixers en dessous de tout. Les Sixers se remettront-ils d’un tel « sweep » ? Si la tournure des événements a rapidement placé les locaux dans l’embarras face à l’insolente adresse extérieure de l’adversaire, c’est également parce que Philadelphie n’a pas été l’agresseur dès l’entame de match. Le combat au rebond a parfaitement symbolisé le manque d’engagement d’une formation pourtant dos au mur, mais qui a concédé 12 rebonds offensifs dans la seule première mi-temps. Menés de 24 points à la pause, les locaux ne s’en sont jamais remis.

Philadelphia 76ers / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Joel Embiid 28 8/8 2/2 6/7 1 4 5 4 3 0 3 0 -24 24 29
Tyrese Maxey 33 6/16 1/7 4/6 0 2 2 4 2 0 2 0 -35 17 9
Kelly Oubre Jr. 26 4/6 0/1 2/3 1 3 4 0 0 0 0 0 -28 10 11
VJ Edgecombe 30 4/14 0/6 0/0 2 4 6 7 1 0 0 1 -33 8 12
Paul George 27 3/7 1/4 0/0 0 1 1 2 2 0 2 0 -35 7 4
Dalen Terry 12 3/4 1/1 2/5 0 1 1 3 2 3 1 0 9 9 11
Justin Edwards 17 3/9 0/6 2/2 0 1 1 1 1 0 0 0 3 8 4
Adem Bona 10 2/2 0/0 3/4 1 1 2 0 1 0 0 1 4 7 9
Johni Broome 3 3/5 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 7 7
Quentin Grimes 16 2/6 2/5 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 -24 6 3
Dominick Barlow 15 2/3 0/0 1/1 0 1 1 1 1 0 0 0 -3 5 6
Andre Drummond 7 2/4 0/0 0/0 2 2 4 0 5 0 1 0 -14 4 5
Trendon Watford 9 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 2 2 0 0 14 2 5
Jabari Walker 7 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 12 0 1
Total 43/86 8/35 20/28 7 23 30 24 23 5 9 3 114
New York Knicks / 144 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Miles McBride 29 7/10 7/9 4/4 1 3 4 0 0 1 0 0 33 25 27
Jalen Brunson 28 8/17 6/10 0/0 2 2 4 6 2 0 0 0 31 22 23
Josh Hart 29 6/10 4/6 1/1 1 8 9 1 0 1 1 1 30 17 24
Karl-Anthony Towns 20 5/7 2/3 5/6 2 2 4 10 5 0 2 2 23 17 28
Mikal Bridges 28 6/10 0/2 0/0 1 3 4 6 1 3 1 0 31 12 20
Landry Shamet 11 4/7 4/6 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 12 9
Jose Alvarado 10 3/6 1/2 0/0 0 3 3 1 0 1 1 0 13 7 8
Jordan Clarkson 8 2/3 0/0 3/4 1 0 1 3 2 0 0 0 8 7 9
Mitchell Robinson 16 2/4 0/0 2/4 4 2 6 0 2 0 0 0 14 6 8
Ariel Hukporti 16 1/4 0/1 3/6 2 2 4 1 5 0 1 0 -2 5 3
Jeremy Sochan 10 1/1 0/0 3/4 1 1 2 2 1 0 1 1 -14 5 8
Pacome Dadiet 12 2/4 1/1 0/0 0 3 3 1 0 0 1 0 -9 5 6
Tyler Kolek 13 2/5 0/2 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 -7 4 5
Mohamed Diawara 10 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -14 0 -3
Total 49/91 25/44 21/29 15 32 47 33 22 6 9 4 144

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN
SAS1:30
PHI114
NYK144

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes