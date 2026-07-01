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Mitchell Robinson file aux Celtics !

Publié le 1/07/2026 à 17:56 Twitter Facebook

NBA – Le champion 2026 avec les Knicks signe un contrat de trois ans à Boston, pour 47.4 millions de dollars.

C’était prévisible et c’est désormais confirmé : Mitchell Robinson ne reste pas à New York. Le pivot remplaçant, champion NBA avec les Knicks il y a quelques semaines, a été chercher des millions que la « Big Apple » ne pouvait pas lui offrir. La franchise, James Dolan l’avait clairement annoncé et assumé, n’allait pas se mettre dans le rouge très foncé pour garder son effectif.

Le départ du pivot était donc attendu et c’est Boston qui en profite, en lui offrant un contrat de trois ans et 47.4 millions de dollars, avec une dernière année en « player option », précise ESPN.

L’arrivée de Mitchell Robinson vient ainsi compenser le départ de Nikola Vucevic, qui a pris la direction du Magic. Mais peut-être que le joueur de 28 ans, auréolé de son titre de champion, va viser une place dans le cinq majeur de Boston, en passant devant Neemias Queta dans la hiérarchie de Joe Mazzulla.

Malgré ses limites aux lancers-francs, il apporte en tout cas une dissuasion près du cercle qui manquait à Boston.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3
2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7
2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3
2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5
2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4
2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6
2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1
2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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