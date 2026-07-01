Nikola Vucevic de retour au Magic, Mike Conley aux Celtics

La « free agency » permet aussi aux équipes ambitieuses, mais bloquées financièrement, de se renforcer à moindre coût. Les Celtics et le Magic viennent de le montrer avec les arrivées de Mike Conley et Nikola Vucevic.
Selon ESPN, Mike Conley s’est ainsi engagé pour une saison avec Boston. À bientôt 39 ans, le meneur va devenir seulement le 14e joueur de l’histoire à disputer une 20e saison NBA. Une longévité rare pour un joueur toujours précieux par sa lecture, sa gestion du tempo et sa capacité à stabiliser un cinq ou un groupe de remplaçants.
Pour les Celtics, c’est typiquement le renfort dans le vestiaire qu’une équipe candidate au titre peut rechercher. Mike Conley ne viendra évidemment pas bouleverser la hiérarchie, mais il apporte un relais fiable à la mène, de l’adresse extérieure et surtout une immense expérience des grands rendez-vous. Dans une saison longue, où Boston devra gérer les organismes et les rotations, ce genre de profil peut avoir son importance.
|Mike Conley
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|MEM
|53
|26:03
|42.8
|33.0
|73.2
|0.4
|2.2
|2.6
|4.2
|1.6
|0.8
|1.7
|0.0
|9.4
|2008-09
|MEM
|82
|30:35
|44.2
|40.6
|81.7
|0.3
|3.1
|3.4
|4.3
|1.8
|1.1
|1.7
|0.1
|10.9
|2009-10
|MEM
|80
|32:07
|44.5
|38.7
|74.3
|0.4
|2.0
|2.4
|5.3
|2.2
|1.4
|2.1
|0.2
|12.0
|2010-11
|MEM
|81
|35:27
|44.4
|36.9
|73.3
|0.4
|2.7
|3.0
|6.5
|2.2
|1.8
|2.2
|0.2
|13.7
|2011-12
|MEM
|62
|35:04
|43.3
|37.7
|86.1
|0.4
|2.2
|2.5
|6.5
|2.1
|2.2
|2.0
|0.2
|12.7
|2012-13
|MEM
|80
|34:28
|44.0
|36.2
|83.0
|0.5
|2.3
|2.8
|6.1
|2.1
|2.2
|2.4
|0.3
|14.6
|2013-14
|MEM
|73
|33:30
|45.0
|36.1
|81.5
|0.6
|2.4
|2.9
|6.0
|1.9
|1.5
|2.1
|0.2
|17.2
|2014-15
|MEM
|70
|31:47
|44.6
|38.6
|85.9
|0.4
|2.6
|3.0
|5.4
|2.0
|1.3
|2.2
|0.2
|15.8
|2015-16
|MEM
|56
|31:26
|42.2
|36.3
|83.4
|0.5
|2.5
|2.9
|6.1
|1.8
|1.2
|1.5
|0.3
|15.3
|2016-17
|MEM
|69
|33:37
|46.0
|40.8
|85.9
|0.4
|3.0
|3.5
|6.3
|1.8
|1.3
|2.3
|0.3
|20.5
|2017-18
|MEM
|12
|31:05
|38.1
|31.2
|80.3
|0.0
|2.3
|2.3
|4.1
|2.0
|1.0
|1.5
|0.3
|17.1
|2018-19
|MEM
|70
|33:27
|43.8
|36.4
|84.5
|0.6
|2.8
|3.4
|6.4
|1.8
|1.3
|1.9
|0.3
|21.1
|2019-20
|UTA
|47
|29:00
|40.9
|37.5
|82.7
|0.7
|2.5
|3.2
|4.4
|2.2
|0.8
|2.0
|0.1
|14.4
|2020-21
|UTA
|51
|29:22
|44.4
|41.2
|85.2
|0.7
|2.8
|3.5
|6.0
|1.9
|1.4
|1.9
|0.2
|16.2
|2021-22
|UTA
|72
|28:35
|43.5
|40.8
|79.6
|0.7
|2.4
|3.0
|5.3
|2.0
|1.3
|1.7
|0.3
|13.7
|2022-23
|MIN
|24
|31:23
|46.0
|42.0
|86.3
|0.7
|2.5
|3.1
|5.0
|1.9
|1.2
|1.2
|0.2
|14.0
|2022-23
|UTA
|43
|29:40
|40.8
|36.2
|81.3
|0.4
|2.1
|2.5
|7.7
|2.2
|1.0
|1.7
|0.2
|10.7
|2023-24
|MIN
|76
|28:51
|45.7
|44.2
|91.1
|0.5
|2.4
|2.9
|5.9
|1.7
|1.2
|1.3
|0.2
|11.4
|2024-25
|MIN
|71
|24:44
|40.0
|41.0
|90.0
|0.5
|2.1
|2.6
|4.5
|1.6
|1.1
|1.1
|0.2
|8.2
|2025-26
|MIN
|54
|18:21
|33.5
|33.7
|90.0
|0.3
|1.4
|1.7
|2.9
|1.6
|0.6
|0.6
|0.3
|4.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
À Orlando, la logique est différente mais le pari tout aussi clair. Nikola Vucevic va retrouver le Magic pour un an et 3.9 millions de dollars. Un retour presque sentimental pour le pivot monténégrin, qui avait passé près de neuf saisons en Floride, où il avait véritablement lancé sa carrière et décroché ses sélections All-Star.
Le choix est aussi financier. D’après Yossi Gozlan, Orlando est très limité cet été par sa situation vis-à-vis de la « luxury tax » et des différents « aprons ». Dans ce contexte, difficile de faire beaucoup mieux qu’un intérieur expérimenté, encore productif, qui accepte ce salaire. Nikola Vucevic aurait même refusé des offres plus importantes pour revenir dans une franchise où il a gardé des attaches.
À 35 ans, il ne revient pas pour reprendre la place qu’il occupait avant son départ, mais pour offrir une solution offensive différente, du rebond, du tir et de la taille derrière le noyau déjà en place.
|Nikola Vučević
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|PHI
|51
|15:55
|45.0
|37.5
|52.9
|1.7
|3.1
|4.8
|0.6
|2.2
|0.4
|0.6
|0.7
|5.5
|2012-13
|ORL
|77
|33:14
|51.9
|0.0
|68.3
|3.5
|8.4
|11.9
|1.9
|2.8
|0.8
|1.8
|1.0
|13.1
|2013-14
|ORL
|57
|31:47
|50.7
|76.6
|3.2
|7.7
|11.0
|1.8
|3.0
|1.1
|2.0
|0.8
|14.2
|2014-15
|ORL
|74
|34:11
|52.3
|33.3
|75.2
|3.2
|7.7
|10.9
|2.0
|3.0
|0.7
|2.0
|0.7
|19.3
|2015-16
|ORL
|65
|31:20
|51.0
|22.2
|75.3
|2.7
|6.2
|8.9
|2.8
|2.7
|0.8
|1.9
|1.1
|18.2
|2016-17
|ORL
|75
|29:37
|46.8
|30.7
|66.9
|2.3
|8.0
|10.4
|2.8
|2.4
|1.0
|1.6
|1.0
|14.6
|2017-18
|ORL
|57
|29:32
|47.5
|31.4
|81.9
|1.8
|7.4
|9.2
|3.4
|2.5
|1.0
|1.9
|1.1
|16.5
|2018-19
|ORL
|80
|31:23
|51.8
|36.4
|78.9
|2.8
|9.2
|12.0
|3.8
|2.0
|1.0
|2.0
|1.1
|20.8
|2019-20
|ORL
|62
|32:14
|47.7
|33.9
|78.4
|2.3
|8.6
|10.9
|3.6
|2.2
|0.9
|1.4
|0.8
|19.6
|2020-21
|CHI
|26
|32:37
|47.1
|38.8
|87.0
|2.3
|9.3
|11.5
|3.9
|2.2
|0.9
|1.7
|0.8
|21.5
|2020-21
|ORL
|44
|34:05
|48.0
|40.6
|82.7
|2.0
|9.8
|11.8
|3.8
|1.8
|1.0
|1.9
|0.6
|24.5
|2021-22
|CHI
|73
|33:07
|47.3
|31.4
|76.0
|1.9
|9.1
|11.0
|3.2
|2.5
|1.0
|1.9
|1.0
|17.6
|2022-23
|CHI
|82
|33:29
|52.0
|34.9
|83.5
|1.9
|9.1
|11.0
|3.2
|2.2
|0.7
|1.7
|0.7
|17.6
|2023-24
|CHI
|76
|34:21
|48.4
|29.4
|82.2
|2.8
|7.8
|10.5
|3.3
|2.5
|0.7
|1.6
|0.8
|18.0
|2024-25
|CHI
|73
|31:12
|53.0
|40.2
|80.5
|2.4
|7.6
|10.1
|3.5
|2.2
|0.8
|1.6
|0.7
|18.5
|2025-26
|BOS
|16
|21:08
|43.9
|34.0
|78.9
|1.6
|5.1
|6.6
|2.0
|1.9
|0.4
|1.0
|0.6
|9.7
|2025-26
|CHI
|48
|30:50
|50.5
|37.6
|83.8
|2.1
|6.9
|9.0
|3.8
|2.0
|0.7
|1.4
|0.6
|16.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.