Caleb Wilson vise déjà le titre de Rookie de l’année

Trois jours après avoir déclaré vouloir faire mieux que Michael Jordan, rien que ça, Caleb Wilson a profité de sa présentation officielle pour démontrer une nouvelle fois qu’il débordait de confiance en lui. Notamment quand il a fallu évoquer les attentes de sa saison rookie.

« Honnêtement ? Je m’attends à être élu Rookie de l’année », a annoncé l’ailier-fort de bientôt 20 ans. « Je vais travailler dur. Je vais faire tout ce qu’il faut pour. J’ai le sentiment que cette équipe me correspond vraiment bien et colle à la façon dont je vois le jeu. »

Sorti tout droit de North Carolina, comme Michael Jordan bien sûr, Caleb Wilson fait parler depuis trois jours parce que, malgré son jeune âge et son statut de futur rookie, il enchaîne les déclarations pleines d’ambition. Mais il ne compte pas changer à ce niveau.

« Dire que je veux accomplir quelque chose, puis joindre les actes à la parole pour devenir un grand joueur, ce sont des choses que je pense être capable de faire », a-t-il affirmé. « Aspirer à quelque chose [de grand], c’est ce que tout le monde fait. Aspirer à devenir le meilleur joueur de tous les temps, c’est une déclaration audacieuse, mais c’est ce que je vise. Je ne cherche pas à être un joueur moyen ou médiocre. Si je remplis mon objectif, tant mieux. Mais si je n’y parviens pas, je sais au moins que j’aurai tout essayé. »

Une Summer League pour se tester face à ses « rivaux »

Avec son profil intrigant, Caleb Wilson a été choisi en 4e position à la Draft 2026, derrière AJ Dybantsa, Darryn Peterson puis Cameron Boozer. Des joueurs qu’il respecte, mais qu’il n’envie aucunement.

« Je les ai tous affrontés et vous savez très bien ce qu’il s’est passé, donc ça n’a pas vraiment d’importance [l’ordre de la Draft]. Je ne me soucie pas des [classements des] médias », a-t-il déclaré. « Je suis un compétiteur et je vais jouer en Summer League. Donc, quoi qu’il faille faire pour prouver que je suis au même niveau qu’eux, ou carrément meilleur qu’eux, je le ferai. »

La bonne nouvelle, c’est que Caleb Wilson pourra justement se frotter aux trois joueurs qui l’ont devancé à la Draft dès juillet. Car, à Las Vegas, les Bulls défieront successivement les Grizzlies de Cameron Boozer, le Jazz de Darryn Peterson, et enfin les Wizards d’AJ Dybantsa.

Avant de se tourner ensuite vers « les choses sérieuses » et sa première année dans la ligue. Que le natif d’Atlanta espère aussi belle que possible collectivement, malgré la reconstruction enclenchée par Chicago.

« C’est fou, j’ai l’impression que c’est un tout nouveau départ », s’est-il réjoui. « Je sens que nous avons ce qu’il faut pour devenir une grande équipe. Je sais que je vais bien m’intégrer et devenir un leader, mener par l’exemple et m’assurer de remettre cette ville là où elle était autrefois. Je suis vraiment ravi de cette opportunité. Je pense que nous avons un super groupe pour faire quelque chose. »