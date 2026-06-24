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Caleb Wilson veut faire mieux que… Michael Jordan

Publié le 24/06/2026 à 13:20 Twitter Facebook

NBA – Le 4e choix de la Draft Caleb Wilson débarque dans la mythique franchise de Chicago après être sorti de North Carolina. Comme Michael Jordan.

Caleb Wilson

North Carolina, puis Chicago Bulls. Une trajectoire quasi mythique au parfum de déjà-vu à Chicago, qui amène naturellement Caleb Wilson à s’imaginer marcher dans les pas du plus illustre de ses aînés. Un journaliste ne manque alors pas de le lancer sur la figure légendaire locale, Michael Jordan.

« J’écris ma propre histoire, honnêtement. Je veux être meilleur que Mike. Je sais qu’il y a du chemin à parcourir, mais j’écris ma propre histoire, c’est certain. J’ai l’impression qu’il y a une super passerelle entre UNC et les Bulls. Je suis juste prêt à perpétuer la tradition », affiche le jeune homme drafté à la 4e position par la franchise de l’Illinois.

C’est donc un rookie avec un maximum de confiance qui débarque à Chicago. Wilson devient le troisième joueur des Bulls sélectionné dans le top 10 en provenance de North Carolina, rejoignant Coby White en 2019 (7e) et Michael Jordan en 1984 (3e).

« Je veux être le meilleur joueur de tous les temps. Vous avez l’un des GOAT dans votre histoire en ce moment même. C’est l’heure du suivant. J’ai faim d’être le plus grand, c’est tout moi », dit encore Wilson, considéré comme l’un des athlètes les plus dynamiques de cette Draft.

Son rappeur préféré est de Chicago

Avant qu’une blessure au pouce droit ne mette un terme prématuré à sa saison, il compilait 22.8 points et 10.8 rebonds de moyenne. Son profil physique intrigue également les scouts. Avec ses 2m08, une envergure de 2m13 et une belle détente verticale, il possède les qualités athlétiques recherchées dans la NBA moderne.

« Je compte apporter tout ce que j’ai fait à North Carolina et plus encore. J’ai progressé, et je sais que je vais garder la même mentalité et la même approche du jeu. Rien ne changera de ce côté-là. C’est juste que ma palette technique va pouvoir s’exprimer davantage », se projette-t-il.

Le fait d’évoluer au cœur de la culture des Bulls ? « Je suis plus que ravi de cette opportunité. Je pense que je vais coller parfaitement avec l’équipe et je sens que j’ai déjà de bonnes relations avec certains de leurs joueurs. Je suis juste prêt à me mettre au travail. Et concernant la ville, mon rappeur préféré est originaire de Chicago. Il s’appelle Lucki », dévoile-t-il.

Wilson débarque à Chicago dans une franchise en pleine mutation, avec le recrutement de Tiago Splitter comme coach principal. « Je trouve que c’est une super association. On n’a qu’une seule occasion de faire une première impression. Je suis vraiment heureux d’avoir été drafté, mais maintenant, il est temps de jouer. Je suis ravi de cette opportunité, et c’est l’heure de se mettre au travail », termine-t-il.

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Rédacteur Samuel Hauraix
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