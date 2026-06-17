Draft 2026 | Présentation de Caleb Wilson (North Carolina)

Draft 2026 · Fiche prospect Caleb Wilson Athlète d’élite Créateur Ailier-fort · North Carolina Tar Heels

Poste Ailier-fort (PF) Université North Carolina Tar Heels Taille / Poids 2,06m · 96kg Envergure 2,14m

19.8 Pts (57,8%) 9.4 Rebonds 2.8 Reb offensifs 66 Dunks en 24 matchs 1.4 Contres 1.5 Interceptions

Dans une Draft où le trio AJ Dybantsa – Darryn Peterson – Cameron Boozer semble avoir une longueur d’avance, Caleb Wilson est la « quatrième roue du tricycle ». L’ailier-fort de North Carolina figure parmi les prospects les plus excitants de cette Draft, et ses blessures à la main puis au pouce qui ont mis fin à sa saison dès février ont laissé plus d’un fan frustré. Son absence lors des tournois régionaux et nationaux de la NCAA n’a toutefois pas altéré sa cote, qui en fait le grand favori pour être retenu comme quatrième choix par les Chicago Bulls. Déjà suivi de près au lycée, Caleb Wilson a encore réussi à dépasser les attentes à UNC avec une des meilleures saisons individuelles de la campagne 2025/26. Et quand il est sur le parquet, difficile pour lui de passer inaperçu. Le natif d’Atlanta est peut-être le meilleur athlète de cette Draft tous postes confondus. Aérien, puissant, long… Caleb Wilson va assurément faire lever les foules tant ses envolées sont spectaculaires, en attaque comme en défense. L’ex-Tar Heel a le potentiel de changer le cours d’un match non seulement par ses qualités athlétiques très au-dessus de la moyenne, mais par son profil de forward moderne et polyvalent. Agressif vers le cercle, il sait aussi faire mouche à mi-distance avec quelques mouvements déjà avancés. North Carolina utilisait également sa star comme un connecteur, altruiste et souvent bien inspiré, surtout pour son poste. Défensivement, sa production est déjà conséquente, alors qu’il reste encore bien du travail à l’Américain pour polir son jeu de ce côté du terrain. Proche du 20-10 de moyenne à l’université avec une marge de progression certaine, Caleb Wilson a tout pour s’imposer comme un des tous meilleurs joueurs de cette cuvée. Son jeu et sa personnalité, saluée par ceux qui l’ont côtoyé, sont à même d’en faire le visage d’une franchise.

Points forts

+ Les qualités athlétiques Un phénomène va débarquer en NBA. S’il n’a pas fait frissonner le Draft Combine, il suffit de quelques actions pour comprendre la menace Caleb Wilson. Puissant et à la fois très facile pour décoller du sol, l’ailier-fort ne recule devant aucune tentative de dunk (66 en 24 matchs à UNC). Le voir lancé en contre-attaque pour mieux se déployer peut même rappeler un jeune LeBron James, lancé à toute allure vers l’arceau. Caleb Wilson est plus qu’un joueur d’éclat : il utilise cette explosivité dans tous les secteurs du jeu, du rebond (2,8 prises offensives pour un joueur qui n’évolue pas au poste 5, et évolue fréquemment en dehors de la raquette) à la couverture défensive. Attention toutefois à une tendance à se réceptionner sur une jambe après ses sauts, qui peut parfois donner quelques sueurs froides, même si son historique de blessures ne présente rien de sérieux.

+ Les qualités de créateur Caleb Wilson sait scorer au-delà de la simple finition. Le Tar Heel sait se créer ses tirs, que ce soit par sa mobilité pour aller jusqu’au cercle (48% de ses points au cercle ne font pas suite à une passe décisive) ou par quelques mouvements en post-up, en particulier pour shooter en se retournant (44,4% à mi-distance avec du volume). Il possède aussi un vrai appétit pour trouver ses partenaires, avec une bonne vision du jeu et un QI basket sérieux qui lui permettent de varier les situations avec à-propos : relation intérieur–intérieur, passe à l’opposée pour un shooteur, lecture des prises à deux pour trouver un joueur démarqué… Sans aller jusqu’à un profil de « point forward », il devrait être le genre de joueur pour qui dessiner des systèmes et le laisser opérer.

+ La marge de progression Que ce soit dans ses chiffres bruts comme dans les stats avancées (3e de NCAA au PER, −6,1 points encaissés par North Carolina quand il était sur le terrain), Caleb Wilson figurait déjà parmi le gratin de NCAA. Il y a pourtant encore beaucoup à faire sur son jeu pour le voir atteindre son apogée. Son tir à 3-points n’en est encore qu’à ses balbutiements (1,1 tentative par match), mais sa gestuelle et surtout sa confiance sont des motifs d’espoir. Sa sélection de tirs laisse encore parfois à désirer, mais pourrait s’améliorer en travaillant ce tir extérieur pour devenir plus menaçant et s’ouvrir le chemin du panier plutôt que certains shoots à mi-distance dispensables. Surtout, malgré de nombreuses séquences de haut niveau, il peut encore faire beaucoup mieux défensivement.

Points faibles

− Les fondamentaux défensifs Avec près de trois «stocks» de moyenne, Caleb Wilson est en bonne place en haut du panier des joueurs les plus productifs statistiquement en défense. Sa détente et sa facilité de déplacement lui permettent une large couverture, jusqu’à revenir contrer en deuxième rideau. Mais le joueur de North Carolina a aussi fait preuve d’étonnantes sautes de concentration. Caleb Wilson est parfois trop absorbé par le ballon, à d’autres moments incapable de produire un deuxième effort défensif. S’il parvient à gommer ces oublis et améliorer certaines bases de ce côté du terrain (placement, rotations…), il peut devenir un vrai two-way player de haut niveau, voire un candidat à une All-Defensive Team.

− La tenue de balle Bon passeur et capable de terminer une action en coast-to-coast, Caleb Wilson a encore du chemin pour être un joueur sûr ballon en main. Son dribble est parfois trop relâché et haut, ce qui ouvre la porte aux défenseurs pour lui subtiliser le ballon. Plus largement, c’est sa posture très droite — qui lui joue aussi parfois des tours en défense — qui le rend plus facile à contenir et à lire. Rien d’irrémédiable à ce stade, surtout pour un joueur aussi agile dans ses déplacements. S’il veut devenir à terme une première option offensive, il va devoir faire un peu mieux, sous peine de voir son nombre de balles perdues tirer vers le haut… ou de ne pas obtenir le rôle qui pourrait correspondre à son potentiel intrinsèque.

Comparaisons

Élancé, voire gracile, et pourtant capable de gifler le cercle avec force, voir Caleb Wilson à l’œuvre rappelle Kevin Garnett à ses débuts en NBA. Son profil technique de 4/3 capable de scorer et de créer pourrait le voir prendre le chemin d’un Pascal Siakam, le jeu au-dessus du cercle en plus — et à sa sortie de NCAA, le Camerounais était lui aussi loin d’être un shooteur fiable (3/17 à 3-points en deux saisons, 71,1% aux lancers-francs). Son utilisation de ses qualités athlétiques des deux côtés du terrain pour créer du jeu laisse entrevoir un plancher à la John Collins, mais avec un espoir légitime de développer un jeu bien plus léché.

Meilleur scénario Star Pire scénario Titulaire

Pronostic 4e choix · Chicago Bulls

C’est sans doute une des sélections les plus « safes » avant même la Draft. Même s’il ne jurerait pas sur le podium, Caleb Wilson devrait rejoindre les Chicago Bulls. Dans une équipe qui repart de zéro, l’ailier-fort tomberait dans le contexte idéal pour grandir et devenir le leader de l’équipe, tout en bénéficiant du talent de Josh Giddey pour lui offrir une quantité de points faciles.